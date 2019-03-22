В центре Липецка эвакуируют дорогие автомобили

Машины припарковали с нарушением правил.

В центре Липецка идет рейд по выявлению нарушений правил парковки. С улицы Интернациональной эвакуируют неправильно припаркованные автомобили, сообщает УМВД РФ по Липецкой области.



В полиции не отрицают, что в месте скопления офисных и административных зданий мало мест для стоянки, но это — не повод нарушать правила и создавать препятствия и угрозу для пешеходов. Первыми эвакуированными стали дорогие автомобили — иностранный седан и внедорожник. Например, водитель «Фольксвагена» занял половину перехода. Автомобиль эвакуировали: хозяину придется заплатить за эвакуацию и штраф за нарушение ПДД. Внедорожник-нарушитель был замечен практически рядом, на противоположной стороне. Внедорожник также стоял на «зебре». Его тоже отправили на штрафстоянку.



Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой помнить о том, что нарушая правила парковки они рискуют прийти и не обнаружить своей машины там, где оставили.