Общество

41 минуту назад

В центре Липецка эвакуируют дорогие автомобили

8 1669
#эвакуация #нарушение ПДД
В центре Липецка эвакуируют дорогие автомобили

Машины припарковали с нарушением правил.

В центре Липецка идет рейд по выявлению нарушений правил парковки. С улицы Интернациональной эвакуируют неправильно припаркованные автомобили, сообщает УМВД РФ по Липецкой области.

В полиции не отрицают, что в месте скопления офисных и административных зданий мало мест для стоянки, но это — не повод нарушать правила и создавать препятствия и угрозу для пешеходов. Первыми эвакуированными стали дорогие автомобили — иностранный седан и внедорожник. Например, водитель «Фольксвагена» занял половину перехода. Автомобиль эвакуировали: хозяину придется заплатить за эвакуацию и штраф за нарушение ПДД. Внедорожник-нарушитель был замечен практически рядом, на противоположной стороне. Внедорожник также стоял на «зебре». Его тоже отправили на штрафстоянку.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой помнить о том, что нарушая правила парковки они рискуют прийти и не обнаружить своей машины там, где оставили.
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#эвакуация #нарушение ПДД

Комментарии (8)

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АВТОБУСНИК

6 минут назад
А КОГДА ОЧИСТЯТ ОСТАНОВКУ 9 МАЯ У СТАРОГО ЗАВОДАУПРАВЛЕНИЯ ОТ ЕЖЕДНЕВНОЙ СТОЯНКИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ? АВТОБУСЫ ПОДЪЕХАТЬ ДЛЯ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ НЕ МОГУТ,И НА ТЕХНИЧЕСКОМ ПАВИЛЬОНЕ КОНЕЧНАЯ НЛМК ТОЖЕ СТАВЯТ ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ВЪЕЗЖАЯ ПОД КИРПИЧ,НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛИСЬ В ГИБДД И НИКАКОЙ РЕАКЦИИ,ПРИДЕТСЯ СНЯТЬ НА ВИДЕО ВЫЛОЖИТЬ НА САЙТ МВД !!!
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777

8 минут назад
А когда во дворах будут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, в т. ч. на Матырском
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Mikl

9 минут назад
Где моя машина?
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Артём

11 минут назад
Вот кто-то в ГИБДД по шапке получит за ленд ровер)
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Калдырь

13 минут назад
А почему гибдд не работает около областной администрации на въезде со стороны ЦУМа, где висит знак «кирпич», его все игнорируют. Наверное слепые, или чего то боятся.
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А где

15 минут назад
И почему нет платных парковок.НАРОД ЗА платные парковки и пенсию в 120 лет.
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гость

23 минуты назад
а почему только возле администрации решили порядок навести?
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О100оо48

23 минуты назад
Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу!
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