Общество
сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 22 марта 2019 года – пора печь жаворонки, специальные весенние булочки в виде птичек.
День в истории
Вчера весна пришла официально, со всеми вещами. Пора доставать все демисезонное и проверять – сходится после зимы или не сходится. Если застегивается, то ладно, так и быть, пеките жаворонки, но учтите, булочные птички должны быть с распростертыми крылышками, можно с хохолками, и обязательно с глазками. Прежде чем съесть птичку, возьмите ее в руки и бегите в поле со звонким смехом и криками закликать весну – так делали испокон веков крестьянские дети.
Кстати, для мужчин в старинной славянской семье предлагали особых жаворонков – в одном птенце была запечена монетка, или щепочка. Если счастливчик вытянул птичку с сюрпризом и не подавился, то стал избранным Засевальщиком. Во время посева хлеба он бросал в пашню первые горсти зерна.
Еще одна важная весенняя информация: вот прямо в эти дни срочно, слышите, срочно нужно пролить кипятком кусты смородины и крыжовника на вашем участке, если хотите победить почкового клеща.
Если последний совет вызвал у вас недоумение, то рекомендуем вам отметить важную дату в истории кино. В этот день в 1895 году в Париже прошел первый в мировой истории публичный показ кинофильма. Назывался он «Выход рабочих с фабрики» и сюжет его был захватывающим: братья Люмьер сняли, как рабочие выходят с их же фабрики. Критика на фильм вышла восторженная: еще не с чем было сравнивать.
Музыкальная пауза
Весной без музыки нельзя – она и строить, и жить помогает. Особенно, музыка группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра.
Транспорт
Это весеннее утро хочется начать без проблем и промедлений. Тогда объезжайте пробки. Уже стоит кольцо Трубного, Елецкое шоссе, проспект Победы.
С нами дождь и снег
До цветущих вишен Липецку пока далеко: облачно с прояснениями, возможны дождь и мокрый снег, западный ветер до 10 метров в секунду, днем 2-4 градуса тепла, ночью 2-4 градуса мороза.
Ремонт на электросетях оставит без электричества несколько улиц
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 22 марта с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора СНТ Строитель.
Зато про воду ничего такого не говорят. А сегодня, кстати, Всемирный день водных ресурсов. Поднимем же за это сегодня бокалы с водой. Если верить фантастическим фильмам на постапокалиптические темы, то человечество при легкомысленном поведении может в будущем лишиться такой роскоши, как обычная чистая вода.
Тем временем
Иногда не так интересна сама новость, как комментарий Юрия Лозы к ней. Не успел Сергей Шнуров объявить о роспуске группировки «Ленинград», как Юрий Лоза уже фыркнул по этому поводу: отряд, дескать, не заметит потери бойца.
«Свято место пусто не бывает, найдутся новые матерщинники. Мне абсолютно не интересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы - сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль. Спрашиваю музыкантов – сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Охренительно! Счастья полные штаны! Ну, будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет. Нам нужно менять отношение к культуре как таковое. Шнуром больше, шнуром меньше», - цитирует источник слова Лозы.
Что мы со своей стороны можем сказать по этому поводу? Да, Сергей Шнуров себя никогда с Мандельштамом на одну ступень и не ставил. Да, музыка изяществом тоже не отличалась. Так и жанр, в котором выступала группировка «Ленинград» высоты стиля не подразумевает. Но мы полагаем, что видеть в Шнурове лишь клоуна и матерщинника – это как-то узковато. Он свои стадионы отнюдь не зря собирал. Панк-рок немыслим без эпатажа, а социальная сатира хороша бывает именно своей резкостью. В общем, мы считаем, что его, Шнурова, плот, пусть свитый из немного сучковатых слов, тоже не так уж плох.
Кроме того, мы не можем не прореагировать на новость «Траволта поужинал с Песковым».
Простите за невольную ассоциацию, но нам, любителям фильмов Тарантино, кажется, что все ужины с Траволтой должны заканчиваться так:
Итак, это новый день, Липецк! Это новый весенний день вашей жизни! Хотите всегда быть в курсе новостей? GOROD48 обо всем позаботится.
Вчера весна пришла официально, со всеми вещами. Пора доставать все демисезонное и проверять – сходится после зимы или не сходится. Если застегивается, то ладно, так и быть, пеките жаворонки, но учтите, булочные птички должны быть с распростертыми крылышками, можно с хохолками, и обязательно с глазками. Прежде чем съесть птичку, возьмите ее в руки и бегите в поле со звонким смехом и криками закликать весну – так делали испокон веков крестьянские дети.
Кстати, для мужчин в старинной славянской семье предлагали особых жаворонков – в одном птенце была запечена монетка, или щепочка. Если счастливчик вытянул птичку с сюрпризом и не подавился, то стал избранным Засевальщиком. Во время посева хлеба он бросал в пашню первые горсти зерна.
Еще одна важная весенняя информация: вот прямо в эти дни срочно, слышите, срочно нужно пролить кипятком кусты смородины и крыжовника на вашем участке, если хотите победить почкового клеща.
Если последний совет вызвал у вас недоумение, то рекомендуем вам отметить важную дату в истории кино. В этот день в 1895 году в Париже прошел первый в мировой истории публичный показ кинофильма. Назывался он «Выход рабочих с фабрики» и сюжет его был захватывающим: братья Люмьер сняли, как рабочие выходят с их же фабрики. Критика на фильм вышла восторженная: еще не с чем было сравнивать.
Музыкальная пауза
Весной без музыки нельзя – она и строить, и жить помогает. Особенно, музыка группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра.
Транспорт
Это весеннее утро хочется начать без проблем и промедлений. Тогда объезжайте пробки. Уже стоит кольцо Трубного, Елецкое шоссе, проспект Победы.
С нами дождь и снег
До цветущих вишен Липецку пока далеко: облачно с прояснениями, возможны дождь и мокрый снег, западный ветер до 10 метров в секунду, днем 2-4 градуса тепла, ночью 2-4 градуса мороза.
Ремонт на электросетях оставит без электричества несколько улиц
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 22 марта с 09:00 до 17:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора СНТ Строитель.
Зато про воду ничего такого не говорят. А сегодня, кстати, Всемирный день водных ресурсов. Поднимем же за это сегодня бокалы с водой. Если верить фантастическим фильмам на постапокалиптические темы, то человечество при легкомысленном поведении может в будущем лишиться такой роскоши, как обычная чистая вода.
Тем временем
Иногда не так интересна сама новость, как комментарий Юрия Лозы к ней. Не успел Сергей Шнуров объявить о роспуске группировки «Ленинград», как Юрий Лоза уже фыркнул по этому поводу: отряд, дескать, не заметит потери бойца.
«Свято место пусто не бывает, найдутся новые матерщинники. Мне абсолютно не интересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы - сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль. Спрашиваю музыкантов – сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Охренительно! Счастья полные штаны! Ну, будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет. Нам нужно менять отношение к культуре как таковое. Шнуром больше, шнуром меньше», - цитирует источник слова Лозы.
Что мы со своей стороны можем сказать по этому поводу? Да, Сергей Шнуров себя никогда с Мандельштамом на одну ступень и не ставил. Да, музыка изяществом тоже не отличалась. Так и жанр, в котором выступала группировка «Ленинград» высоты стиля не подразумевает. Но мы полагаем, что видеть в Шнурове лишь клоуна и матерщинника – это как-то узковато. Он свои стадионы отнюдь не зря собирал. Панк-рок немыслим без эпатажа, а социальная сатира хороша бывает именно своей резкостью. В общем, мы считаем, что его, Шнурова, плот, пусть свитый из немного сучковатых слов, тоже не так уж плох.
Кроме того, мы не можем не прореагировать на новость «Траволта поужинал с Песковым».
Простите за невольную ассоциацию, но нам, любителям фильмов Тарантино, кажется, что все ужины с Траволтой должны заканчиваться так:
Итак, это новый день, Липецк! Это новый весенний день вашей жизни! Хотите всегда быть в курсе новостей? GOROD48 обо всем позаботится.
4 922
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
Местный
харкiв