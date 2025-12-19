Все новости
Происшествия
1493
сегодня, 16:30
7

Автомобиль «Омода» повис на краю моста

В ДТП никто не пострадал.

Сегодня в 15:00 недалеко от дома №8 улице Клары Цеткин в Липецке автомобиль «Омода» снёс металлическое ограждение и повис на краю моста — его доставали спасатели. 

IMG_5007.jpeg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, в происшествии никто не пострадал.

— Это вторая машина за неделю, которую стащило в этом месте. Обочины на мосту нет — сразу яма после белой линии. Знаков, что мост в аварийном состоянии, тоже нет. Есть знак об ограничении скорости в 20 км/ч, но и на такой скорости, если разъезжаться с большегрузами, можно вот так улететь, — рассказал GOROD48 свидетель аварии.

photo_2025-12-19_16-27-57.jpg+2025-12-19-16.28.34.jpg

ДТП
0
3
5
4
6

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дешевизна
23 минуты назад
автомобилей порождает вот таких водителей ,а дорогую машину человек будет беречь ,чего сейчас не происходит !
Ответить
Светлана
29 минут назад
Мост развалился совсем
Ответить
Гость
51 минуту назад
Президент рекомендовал ездить на своих машинах. Учитывая, что на своих машинах нет утилизационного сбора а цена сравнима с иномарками, то если к своим машинам прибавить утилизационный сбор, то в сравнении свои и иномарки стоимость своих машин поднимется в районе 5 или семи миллионов рублей за автомобиль. Ничего себе стоимость автохлама.
Ответить
Краевед
53 минуты назад
Мостом это назвать трудно, без определённой сноровки пользоваться им сложно. А тут еще Омода.
Ответить
Роза Люксембург
53 минуты назад
А что вы хотели от Клары Целкин?
Ответить
шанхай
сегодня, 16:45
безхознай
Ответить
Эксперт
сегодня, 16:44
Только мост ломают своими машинами, а ремонтировать-то его некому.
Ответить
