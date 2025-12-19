Автомобиль «Омода» повис на краю моста

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, в происшествии никто не пострадал.— Это вторая машина за неделю, которую стащило в этом месте. Обочины на мосту нет — сразу яма после белой линии. Знаков, что мост в аварийном состоянии, тоже нет. Есть знак об ограничении скорости в 20 км/ч, но и на такой скорости, если разъезжаться с большегрузами, можно вот так улететь, — рассказал GOROD48 свидетель аварии.