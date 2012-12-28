«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
сегодня, 13:35
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Более 150 активистов собрались в «Школе 21» на торжественной церемонии вручения «Молодёжной премии общественного признания».
Проект «Молодёжная премия общественного признания» уже пятый год подряд выявляет самых ярких представителей нового поколения, значимые общественные объединения и организации, вносящие весомый вклад в реализацию молодёжной политики.
В зале «Школы 21» собрались лидеры молодёжных НКО, студенческих и детско-юношеских движений, преподаватели, наставники, муниципальные служащие, курирующие молодёжную работу.
Награды нашли своих героев в пяти ключевых номинациях:
«Лидер года» — за успехи в общественной, научной, творческой или спортивной деятельности.
«Профессионал года» — для молодых (до 35 лет) сотрудников органов власти и учреждений сферы молодёжной политики.
«Наставник года» — для представителей образовательных организаций, органов власти и других структур, вкладывающих силы в развитие молодёжи.
«Команда года» — разделённая на категории: «Муниципальная команда», «Студенческая команда», «Молодёжное сообщество» и «Команда мечты».
«Событие года» — для создателей самых ярких молодёжных мероприятий 2025 года.
Одной из победительниц в категории «Мероприятие межрегионального уровня» стала Полина Знаменщикова, автор проекта «Мастерская воспитания». Она работает начальником управления воспитательной работы в ЛГПУ.
— У нас много разных молодёжных проектов. Например, в этом году реализовали проект «Тропами русских народных сказок». Он состоит из семи экспедиций по самым сказочным городам России. Студенты побывали в Муроме, городе, связанном с богатырём Ильёй Муромцем, в Ярославле — на родине Бабы-Яги, в Великом Устюге — резиденции Деда Мороза. В этих путешествиях студенты снимали видеофильмы, писали работы, — рассказала Полина Знаменщикова.
Традиционно в рамках премии были отмечены и 12 лауреатов областного публичного конкурса «Молодёжный проект». Каждый из них получил грант в 100 000 рублей на реализацию своей социально значимой инициативы в таких сферах, как добровольчество, творчество, здоровый образ жизни, семейные ценности и другие. В числе тех, кто выиграл премию, — социальный педагог елецкой школы №17 имени Тихона Хренникова Вячеслав Боев. У него очень интересный проект по вовлечению молодёжи в известнейший местный промысел — елецкое кружевоплетение.
— На базе нашей школы начинается проект «Кружевные узоры Ельца. Традиции и современность». Мы закупим более 20 подушек, коклюшки и весь набор материалов для кружевоплетения. И его начнут осваивать более сорока учеников. После того как ребята научатся плести елецкие кружева, будет организована выставка. А по ходу обучения ребята будут рассказывать о нём в социальных сетях, — сказал Вячеслав Боев.
Особенностью этого года стало награждение победителей нового областного конкурса «Амбассадор Липецкой области». Его задача — сформировать активное молодёжное сообщество-проводник, которое будет вовлекать сверстников в социальную жизнь региона. Амбассадорами области стали 10 человек, среди которых — Софья Грачёва.
Софья через свою страницу «ВКонтакте» привлекла к изучению области 200 человек.
— Я увлеклась геокэшингом и заинтересовала им друзей и подписчиков. Мы расставляем на карте Липецкой области геометки, ставим себе задачи из области туризма, краеведения и путешествуем по региону, популяризируя внутренний туризм, — так описала свою деятельность Софья.
К активной молодёжи обратился вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов:
— Нужны три ключевые «вещи», чтобы делать крутые проекты. Первое — смелость, но это в вас есть. Второе — креатив, нужно чем-то удивить, тогда это «зайдёт» и родится что-то годное. И третье — настойчивость. Никогда и ничего не получится с первого раза. Пусть вас не останавливают ошибки, я призываю вас дерзать! Сегодняшние награды — это маленький шажок, а впереди у вас большое будущее, и страна предоставляет вам очень много возможностей.
