Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
«А где же чугунные перила?»
Общество
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Общество
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Общество
163
сегодня, 13:35
1

В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников

Более 150 активистов собрались в «Школе 21» на торжественной церемонии вручения «Молодёжной премии общественного признания».

В Липецке на площадке «Школы 21» прошла церемония награждения лауреатов «Молодёжной премии общественного признания». Премия организована «Центром молодёжи» при поддержке министерства молодёжной политики Липецкой области.

Проект «Молодёжная премия общественного признания» уже пятый год подряд выявляет самых ярких представителей нового поколения, значимые общественные объединения и организации, вносящие весомый вклад в реализацию молодёжной политики.

В зале «Школы 21» собрались лидеры молодёжных НКО, студенческих и детско-юношеских движений, преподаватели, наставники, муниципальные служащие, курирующие молодёжную работу.

IMG_0418.jpg

Награды нашли своих героев в пяти ключевых номинациях:

«Лидер года» — за успехи в общественной, научной, творческой или спортивной деятельности.

«Профессионал года» — для молодых (до 35 лет) сотрудников органов власти и учреждений сферы молодёжной политики.

«Наставник года» — для представителей образовательных организаций, органов власти и других структур, вкладывающих силы в развитие молодёжи.

«Команда года» — разделённая на категории: «Муниципальная команда», «Студенческая команда», «Молодёжное сообщество» и «Команда мечты».

«Событие года» — для создателей самых ярких молодёжных мероприятий 2025 года.

Одной из победительниц в категории «Мероприятие межрегионального уровня» стала Полина Знаменщикова, автор проекта «Мастерская воспитания». Она работает начальником управления воспитательной работы в ЛГПУ.

IMG_0352.jpg

— У нас много разных молодёжных проектов. Например, в этом году реализовали проект «Тропами русских народных сказок». Он состоит из семи экспедиций по самым сказочным городам России. Студенты побывали в Муроме, городе, связанном с богатырём Ильёй Муромцем, в Ярославле — на родине Бабы-Яги, в Великом Устюге — резиденции Деда Мороза. В этих путешествиях студенты снимали видеофильмы, писали работы, — рассказала Полина Знаменщикова.

Традиционно в рамках премии были отмечены и 12 лауреатов областного публичного конкурса «Молодёжный проект». Каждый из них получил грант в 100 000 рублей на реализацию своей социально значимой инициативы в таких сферах, как добровольчество, творчество, здоровый образ жизни, семейные ценности и другие. В числе тех, кто выиграл премию, — социальный педагог елецкой школы №17 имени Тихона Хренникова Вячеслав Боев. У него очень интересный проект по вовлечению молодёжи в известнейший местный промысел — елецкое кружевоплетение.

— На базе нашей школы начинается проект «Кружевные узоры Ельца. Традиции и современность». Мы закупим более 20 подушек, коклюшки и весь набор материалов для кружевоплетения. И его начнут осваивать более сорока учеников. После того как ребята научатся плести елецкие кружева, будет организована выставка. А по ходу обучения ребята будут рассказывать о нём в социальных сетях, — сказал Вячеслав Боев.

IMG_0689.jpg

Особенностью этого года стало награждение победителей нового областного конкурса «Амбассадор Липецкой области». Его задача — сформировать активное молодёжное сообщество-проводник, которое будет вовлекать сверстников в социальную жизнь региона. Амбассадорами области стали 10 человек, среди которых — Софья Грачёва.

IMG_0470.jpg

Софья через свою страницу «ВКонтакте» привлекла к изучению области 200 человек.

— Я увлеклась геокэшингом и заинтересовала им друзей и подписчиков. Мы расставляем на карте Липецкой области геометки, ставим себе задачи из области туризма, краеведения и путешествуем по региону, популяризируя внутренний туризм, — так описала свою деятельность Софья.

К активной молодёжи обратился вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов:

— Нужны три ключевые «вещи», чтобы делать крутые проекты. Первое — смелость, но это в вас есть. Второе — креатив, нужно чем-то удивить, тогда это «зайдёт» и родится что-то годное. И третье — настойчивость. Никогда и ничего не получится с первого раза. Пусть вас не останавливают ошибки, я призываю вас дерзать! Сегодняшние награды — это маленький шажок, а впереди у вас большое будущее, и страна предоставляет вам очень много возможностей.
Комментарии (1)

Кто
46 минут назад
Кто туда взодит. Люди, которые считают, чо булки на дереве растут?
