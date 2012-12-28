Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
172
сегодня, 15:09
1
Двое иностранцев заработали на сбыте героина больше ста тысяч и сели на 10 и 11 лет
Конфискованы заработанные закладчиками деньги и телефон.
«Получая указания от кураторов в интернете, они размещали в тайниках на территории города свертки с героином. Однако преступный умысел не был реализован до конца — иностранцев задержали полицейские», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Конфискованы полученное от куратора вознаграждение — 138,5 тысячи рублей, а также мобильный телефон одного осужденного, которым он пользовался при совершении преступления.
0
0
1
2
2
Комментарии (1)