Происшествия
41 минуту назад
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
В селе Донское взломали торговый центр. Полицейские задержали местного жителя.
Как выяснилось, ночью 2 декабря он, выломав замок входной двери, забрался в торговой центр, где похитил два ножа и забрал из касс трех магазинов 6 800 рублей. Общий ущерб составил 9 500 рублей.
«Экспертом-криминалистом обнаружены следы пальцев рук, оставленные возможным подозреваемым. При проверке отпечатков правоохранители выяснили, что они оставлены неработающим 39-летним местным жителем. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. В содеянном сознался. Похищенными деньгами воспользовался по собственному усмотрению», — рассказали в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Жителю села грозит до пяти лет заключения.
