Буйного пациента оштрафовали за оскорбление врача

Он отвлекал врача, когда та оказывала помощь тяжебольному.

40-летний житель Ельца штрафован судом за оскорбление женщину-врача. С бранью он набросился на врача, кода та отказалась измерять ему давление, так как была занята тяжело больным пациентом.«На закономерный отказ ельчанин отреагировал неадекватно, обрушив на женщину поток сквернословия», — рассказали подробности в прокуратуре Липецкой области.Прокурор Лебедянского района возбудил в отношении ельчанина дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Суд назначил виновному штраф в 3 000 рублей.