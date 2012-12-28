Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
127
21 минуту назад
Буйного пациента оштрафовали за оскорбление врача
Он отвлекал врача, когда та оказывала помощь тяжебольному.
«На закономерный отказ ельчанин отреагировал неадекватно, обрушив на женщину поток сквернословия», — рассказали подробности в прокуратуре Липецкой области.
Прокурор Лебедянского района возбудил в отношении ельчанина дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Суд назначил виновному штраф в 3 000 рублей.
0
1
0
2
1
Комментарии