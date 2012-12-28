Плюсовые температуры задерживаются в Липецкой области

Наш регион ожидает еще один день без осадков.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. 21 и 22 декабря регион окажется под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем немного усилится — до 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, гололед, гололедица. Температура ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 29 градусов мороза.