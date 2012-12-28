Общество
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Сегодня, 19 декабря, в липецкую многоэтажку влетел беспилотник, стало известно о гибели рыбака, и ветеренары рассказали, что нашли в молочных продуктах кишечную палочку.
За час до отбоя тревоги губернатор Игорь Артамонов сообщил о попавшем в многоэтажку беспилотнике.
«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идет обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов».
«Большинство из жителей дома уехали к родным и близким, остальные разместились в пункте временного пребывания. Питанием и всем необходимым обеспечены», — добавил мэр Роман Ченцов.
К счастью, БПЛА не взорвался, а владельца пострадавшей квартиры не было дома. Сразу несколько комментаторов GOROD48 решили, что Липецк защитил святой Николай, день которого отмечается сегодня.
Беспилотник влетел в квартиру целиком, у него лишь отвалились крылья. Боевая часть не сдетонировала, ее обезвредили взрывотехники.
В квартире повредило балкон и выбило окна комнаты и кухни. Их, как пообещали в мэрии, заменят за счет бюджета города.
«Главное, что никто не пострадал», — написал Сельдерей.
«Сегодня большой праздник и Николай Угодник не допустил беды в нашем регионе. Слава Богу за все», — считает комментатор.
«Что, отключение интернета не помогло? Зачем его тогда отключают?» — до сих пор не может понять Я.
«Квартиру теперь можно в два раза дороже продавать, потому что два раза в одну воронку не попадает!» — пришёл к выводу Риэлтор.
Накануне вечером режим ЧС объявляли в Лев-Толстовском районе — поселок совхоза имени Л. Н. Толстого остался без воды. За ночь водоснабжение восстановили.
18 декабря на реке Пловутка в Добринском округе пропал рыбак, при этом его снасти остались на льду.
Спустя некоторое время тело мужчины нашли в реке в окрестностях деревни Георгиевка. Выяснилось, что это 80-летний житель деревни Фёдоровка. Обстоятельства его смерти теперь выясняет СК.
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку. Ветеринары обнаружили бактерии в продукции рязанских производителей минувшей осенью.
«Надо полагать, что микробная контаминация явилась следствием несоблюдения технологических параметров при производстве или нарушения температурных условий при хранении и транспортировке продукции», — считают в областном управлении ветеринарии.
«Больше не брать эту продукцию в наши магазины. Нам своих хваленных предприятий с плохой молочкой хватает», — написал комментатор.
А Россельхознадзор в 18 точках фаст-фуда нашёл мясную продукцию, которую закупали без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие мест их производства по заразным болезням животных.
Тем, кто думает о своем здоровье, сообщаем, что сомнительную еду продавали возле автовокзала и автостанций, у Центрального рынка, на улицах Генерала Меркулова и Зои Космодемьянской, а также в парке Победы. В меню точек фаст-фуда были шаурма, чебуреки, самса, хот-доги и пирожки с сосисками.
Владельцам точек общепита объявлены предостережения.
«Предостережение? Серьёзно? Вот это фокус! Это как так можно работать, и тебе ничего за нарушения/грубые причем/ничего не будет? Нарушения, которые напрямую могут влиять на здоровье граждан», — удивилась Тётя Мотя.
«Иначе я никогда и не думал. Не покупаю ничего из этого лет 25. Советские беляши и пирожки куда лучше были, а сейчас у них главное — прибыльно, а народ, что ест — это дело третье», — написала А.
«На остановке «Быханов сад» (со стороны Липовской) готовит «повар» разную едальню, окно открыто, пыль летит от останавливающихся автобусов. У него все тут в маленьком киоске и готовка, и нарезка, без воды. Неужели власти об этом не знают?» — подкинула адресок Елена.
«Люди! Вы что совсем стали скотом? Разве можно жрать то, что они «готовят»? Разве они сами это едят?» — удивилося Фокс.
«Лучше скушать картошку без масла, чем чебурек неизвестно с чем. Не ленитесь, готовьте дома», — посоветовал читатель.
В выходные липчан ждет поздняя осень. 20 декабря ожидаются туман, гололед и гололедица, и от 0 до -2 градусов. По области столбики термометров могут подняться до +2.
И обратите внимание, мошенники начали проворачивать «сезонные» схемы. Липчанка соблазнилась «дешёвой» ёлкой в интернете, перевела за нее деньги, но товар так и не получила.
