Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда

Сегодня, 19 декабря, в липецкую многоэтажку влетел беспилотник, стало известно о гибели рыбака, и ветеренары рассказали, что нашли в молочных продуктах кишечную палочку.