«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Сегодня в Липецке: новые требования ЕГЭ, стоимость новогодних корпоративов выросла вдвое, но от них не отказываются
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте
Происшествия
11 минут назад
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
48-летний мужчина и 23-летняя девушка получили травмы.
— В результате ДТП пострадали два человека: 48-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они ехали в автомобиле «Тойота», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
