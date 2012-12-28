На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали

48-летний мужчина и 23-летняя девушка получили травмы.

На проспекте Победы у перекрёстка с улицей Юных Натуралистов сегодня утром столкнулись четыре автомобиля: «Тойота», «Ауди», «Ника» и «Ниссан Кашкай».— В результате ДТП пострадали два человека: 48-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они ехали в автомобиле «Тойота», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.