55 минут назад
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Вчера закрытых школ было девять.
По данным GOROD48, о переводе детей на дистанционное обучение с понедельника 22 декабря и до конца четверти уже сообщили родителям гимназии №64 — сегодня она ещё работает в обычном режиме.
Напомним, на 18 декабря в Липецке на дистанционном обучении находились168 классов 34 школ и девять школ: №№11, 14, 29, 32, 47, 55, 58, 59 и 70 были закрыты полностью.
Дистанционное обучение вводится на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
