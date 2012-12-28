В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку

Во ввозимой в Липецкую область молочной продукции были обнаружены бактерии кишечной палочки.

С сентября по ноябрь в Липецкой области в девяти пробах молочной продукции производства Рязанской области — сливочном масле, твороге и кефире выявили бактерии группы кишечной палочки, что противоречит техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции». Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.«Надо полагать, что микробная контаминация явилась следствием несоблюдения технологических параметров при производстве или нарушения температурных условий при хранении и транспортировке продукции», — считают в управлении.