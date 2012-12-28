«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
сегодня, 11:57
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Во ввозимой в Липецкую область молочной продукции были обнаружены бактерии кишечной палочки.
«Надо полагать, что микробная контаминация явилась следствием несоблюдения технологических параметров при производстве или нарушения температурных условий при хранении и транспортировке продукции», — считают в управлении.
Фото — vk.com
