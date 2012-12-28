«Лада Гранта» съехала в кювет: госпитализирован 18-летний водитель

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.



В половине второго ночи 18 декабря в Становлянском районе на дороге Становое – Кириллово – Дмитриевка 18-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и съехал в кювет. Юный водитель госпитализирован.Вечером 18 декабря в Липецке на улице Первомайской 85-летний водитель «ВАЗ-2114» совершил наезд на 15-летнюю девушку. Она получила травмы и была доставлена в больницу.Еще одна такая авария произошла вчера Задонске: на улице Крупской 38-летний водитель автомобиля «Тенет» сбил 15-летнего подростка, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.