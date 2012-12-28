В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

20 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 51а, 53, 53а, 55, 55а, 55б по улице Депутатской, №№ 34, 36 по улице Киевской.