54 минуты назад
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
20 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 51а, 53, 53а, 55, 55а, 55б по улице Депутатской, №№ 34, 36 по улице Киевской.
