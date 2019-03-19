Разыскиваемый липецкой полицией вор задержан в Омске

18 марта группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования в Советском округе города Омска, обратила внимание на гражданина, схожего с разыскиваемым лицом.

Ранее росгвардейцами была получена информация о необходимости задержания мужчины, который с ноября прошлого года находится в розыске за совершенное им в другом регионе имущественное преступление.



Похожий гражданин был замечен сотрудниками Росгвардии около жилого дома по ул. Волкова. При виде приближающегося патрульного автомобиля он попытался скрыться, ускорив шаг и направившись в сторону двора, но был задержан. В ходе беседы мужчина сообщил сотрудникам Росгвардии, что может находиться в розыске, так как ранее работая в Липецкой области, похитил денежные средства работодателя.



Для дальнейшего разбирательства 39-летний задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

