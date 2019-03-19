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Подростки избили бездомного в Воронеже

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Подростки избили бездомного в Воронеже

Полицейские проверяют информацию о нападении на бездомного

Полицейские Воронежа заинтересовались видео, на котором якобы воронежские подростки жестоко избили бездомного. Ролик появился в соцсетях 18 марта, и вызвал ярое возмущение и недоумение горожан, сообщает РЕН ТВ.

Отметим, на кадрах, размещенных в Сети, несовершеннолетние издеваются над пожилым бездомным мужчиной. Подростки нецензурно выражаются, оскорбляют мужчину. Один из низ наносит ему удары, в том числе и ногами. Другие же реагируют на действия сверстника с одобрением.

Пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на записи, обвиняя подростков в ущербности, отсутствии воспитания и желая им оказаться на месте этого мужчины.

Причины агрессии подростков неизвестны, пользователи социальных сетей предполагают, что подростки придерживаются неонацистских взглядов и считают бездомных низшим слоем общества.
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Комментарии (1)

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МАКС

сегодня, 19:07
ЧЕРТИ,Я ВАС НАЙДУ И УСТРОЮ ТОЖЕ САМОЕ .....
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