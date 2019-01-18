Житель области собрал коноплю и попался полицейским

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Краснинского района, обвиняемого в хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый, узнав о зарослях конопли в одном из сел Елецкого района, отправился на её сбор. По дороге домой он был остановлен сотрудниками полиции, которые при досмотре его сумки обнаружили полиэтиленовый пакет с наркосодержащим растением общей массой почти 90 граммов в высушенном виде. Запрещенное на территории страны наркотическое средство было изъято и признано вещественным доказательством.

Вину в совершении преступления мужчина признал еще на стадии предварительного следствия и раскаялся в содеянном. При допросе пояснил следователю, что собирался использовать марихуану для личного потребления. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Кроме того, в ходе расследования установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Для их устранения следователем внесено представление в адрес главы сельского поселения о недостатках в работе должностных лиц, ответственных за выявление мест произрастания наркосодержащего растения и его уничтожение.

За данное преступление, предусмотренное УК РФ, грозят штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.