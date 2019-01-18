Следственный комитет раскрыл подробности дела о расстреле в Чаплыгине

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования убийства 44-летнего мужчины, скончавшегося в результате множественных огнестрельных ранений, установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался местный 35-летний житель.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в ноябре 2018 года на лестничной площадке дома по улице Луговая поселка Рощинский Чаплыгинского района у двери своей квартиры было обнаружено тело 44-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями грудной клетки и головы. Следственно-оперативной группе понадобились чуть больше двух месяцев, чтобы раскрыть преступление , совершённое в условиях неочевидности и установить лицо, причастное к убийству. Подозреваемого задержали и на время предварительного следствия заключили под стражу.

По версии следствия, в полдень 14 ноября подозреваемый, вооружившись автоматом, отправился в соседний посёлок с целью поквитаться со своим знакомым за нанесённые тем обиды. Пройдя более пяти километров по полю с оружием в руках, он, пряча лицо под балаклавой, постучался в дверь, а когда хозяин квартиры вышел на порог, выстрелил в него с небольшого расстояния. От полученных ранений хозяин квартиры скончался. С места преступления подозреваемый скрылся.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи убитого. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в составе которой следователи-криминалисты аппарата регионального СКР. При осмотре было установлено, что злоумышленник произвел в потерпевшего не менее 9 выстрелов из нарезного оружия. Обнаруженные гильзы и патроны были отправлены для проведения баллистической экспертизы, с целью установления орудия убийства.

Несмотря на то, что дерзкое преступление произошло днём, непосредственных очевидцев не оказалось. Следователями и сотрудниками органов внутренних дел были организованы оперативно-розыскные мероприятия, проверялся круг знакомых потерпевшего. Учитывая, что он судим за кражи, рассматривались различные версии убийства и его причины от мести до конфликтов с судимыми лицами.

В результате получены доказательства причастности к особо тяжкому преступлению 35-летнего знакомого потерпевшего. Задержание производилось оперативными сотрудниками регионального УМВД и бойцами СОБР "Феникс" Россгвардии. Задержанный отрицал свою причастность к убийству, но при предъявлении ему улик подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверке на месте убийства, а также показал место, где сокрыл орудие убийства. Следователи - криминалисты регионального СКР с помощью металлоискателя и комплекта магнитов исследовали территорию в поле площадью почти 300 кв. метров. В результате поисковых мероприятий орудие убийства - автомат Калашникова, было обнаружено и признано вещественным доказательством. При допросе он пояснил, что автомат получил в качестве подарка и хранил его в подполе дома, где проживал.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его итогам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.