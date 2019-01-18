Происшествия

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На площади Мира маршрутка столкнулась с легковушкой

15 1179
#авария #ДТП
На площади Мира маршрутка столкнулась с легковушкой

Авария попала на камеры видеозаписи.

Около восьми утра 18 января на площади Мира произошло ДТП с участием городского транспорта. Там столкнулись автобус №343 и легковой автомобиль. Легковушка на кольце начала резко уходить направо, маршрутка ударила машину в заднее левое крыло.


 Данных о пострадавших нет.

Видео: Саша Синельников
15 1179
#авария #ДТП

Комментарии (15)

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мдаа

14 минут назад
Михаи'л, видимо половина города как Вы, которые на знаки не смотрят
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мдаа

16 минут назад
МУП, это не кольцо, это перекресток. Знаки смотреть внимательно надо
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мдаа

18 минут назад
Дебилы бл....., там кольца нет, дебил! Знаки и правила учи
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однозначно

20 минут назад
Михаи'л, там кольцо не главная дорога, и при въезде стоят соответствующие знаки, поэтому нет там круга, обычный перекресток - не верьте глазам своим
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skrip

24 минуты назад
Мама Вовочке -Сынок, почему 2 по русскому? - Потому. что ОСЛАБЛЯТЬ это глагол, а не любовница осла, как папа подсказал...
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Михаи'л

33 минуты назад
Легковушка виновата. Почему полгорода ездят как дебилы, в правилах четко написано - с круга съезжать с наружнег о * и только.
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(((((

39 минут назад
777, одни чюрки они привыкли но ОСЛАХ ЕЗДИТЬ.
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МУП

56 минут назад
По кольцу разрешено двигаться в любой полосе,а выходить только из крайней правой. ПДД.
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Маска

57 минут назад
Они до сих пор стоят и ждут дорожных полицаев.
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Ганс

58 минут назад
Дебилы бл....., Это не КОЛЬЦО.ХОТЯ ЛЕГКОВОЙ И НЕ ПРАВ.
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