Происшествия
сегодня, 11:22
На площади Мира маршрутка столкнулась с легковушкой
Авария попала на камеры видеозаписи.
Около восьми утра 18 января на площади Мира произошло ДТП с участием городского транспорта. Там столкнулись автобус №343 и легковой автомобиль. Легковушка на кольце начала резко уходить направо, маршрутка ударила машину в заднее левое крыло.
Данных о пострадавших нет.
Видео: Саша Синельников
Данных о пострадавших нет.
Видео: Саша Синельников
мдаа
мдаа
мдаа
однозначно
skrip
Михаи'л
(((((
МУП
Маска
Ганс