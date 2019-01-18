На площади Мира маршрутка столкнулась с легковушкой

Авария попала на камеры видеозаписи.

Около восьми утра 18 января на площади Мира произошло ДТП с участием городского транспорта. Там столкнулись автобус №343 и легковой автомобиль. Легковушка на кольце начала резко уходить направо, маршрутка ударила машину в заднее левое крыло.





Данных о пострадавших нет.



Видео: Саша Синельников