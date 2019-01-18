МХК «Липецк» разгромил лидера на его площадке

Для «Дизелиста» это домашнее поражение стало первым в сезоне.

Не случайно после первой игры в Пензе, которую наша команда провела очень достойно, мы предсказывали, что «Липецк» в повторном матче может и обыграть лидера Западной конференции НМХЛ. И вот свершилось! Липчане раскатали «Дизелист», да еще со счетом – 4:1.

Правда, первого взятия ворот пришлось ждать больше половины игры. Наконец, липчанин Анатолий Енин убежал к чужим воротам и переиграл вратаря – 1:0. А через полторы минуты свое веское слово сказали новобранцы нашей команды: Артем Лобанов прострелил на «пятачок», а Андрей Мещеряков одним касанием напомнил, как он и раньше забивал за «Липецк».

Второй период вообще стал лучшим для нашей команды в сезоне. До его окончания умпели отличиться еще и Эджуард Юзбашян, и Демид Небылов.

«Дизелист» ответил шайбой престижа в большинстве лишь за три с небольшим минуты до финальной сирены. К слову, у лидеров это поражение в родных станах стало… первым в сезоне, что только усиливает наши аплодисменты по поводу «виктории» команды Сергея Рыбина.

Теперь липчане ждут своих болельщиков на домашних матчах. 31 января и 1 февраля мы принимает дома «Россошь».

«Дизелист» - МХК «Липецк» - 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Шайбы: Енин, 32:44 (0:1). Лобанов (Мещеряков), 34:04 (0:2). Э.Юзбашян (Болтов), 34:10 (0:3). Небылов (Корниенко), 39:07 (0:4). Кантеев, 56:07 (1:4-бол.).

«Дизелист»: Самарин (Орехов, 34:04). Н.Поляков - Анд.Соколов, Д.Попов - Кантеев - Аверьянов. Шкураев - Китанин (к), Агапов - Москалёв - С.Колесников. Осин - Шептухин, Киндин - Чупятов - Ефремов. Яргаев - Лягин, Паршин - Ямкин - Глухарев.

МХК «Липецк»: Шелков. Сафронов (к) - Евтеев, Ковальский - И.Попов - Енин. Фирсов - Валеев, Рабинович - Лобанов - Мещеряков. Косовец - Яковенко, Э.Юзбашян - Болтов - Маняхин. Пятырев - А.Яковлев, Небылов - Гатауллин - Корниенко.

Штраф: 12 (Чупятов-4, Ефремов-2, Ямкин-2, Анд.Соколов-2, команда-2) - 16 (Валеев-2, команда-4, Шелков-2, Болтов-4, Евтеев-2, Мещеряков-2).

Броски: 33 (11+11+11) - 36 (7+20+9). Вбрасывания: 30-23.

Судья А.Зосимов (Тольятти), С.Падунин, В.Хренов (оба - Пенза).

17 января. Пенза. СЗК Дизель-Арена.