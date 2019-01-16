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30 минут назад

МХК «Липецк» чуть было не утер нос лидеру на его площадке

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#Хоккей #МХК "Липецк"
МХК «Липецк» чуть было не утер нос лидеру на его площадке

Дважды проигрывая в две шайбы, наша команда сравняла счет в третьем периоде.

В первом матче 2019 года МХК «Липецк» дал настоящий бой на выезде лидеру Национальной Молодежной хоккейной лиги пензенскому «Дизелисту».

Липчане уступили – 4:5, но наша команда не заслужила упреков, а заслужила аплодисментов. Дважды липчане проигрывали с разницей в две шайбы, но тем не менее сумела сравнять счет в третьем периоде. И лишь госпожа Удача помогла сегоджня сильнейшей команде Западной конференции НМХЛ.

«Новый старый» бомбардир Андрей Мещеряков, заявленный за нашу команду буквально позавчера, занял место в стартовом звене, где его партнерами по нападению стали Анатолий Енин и Иван Попов.

В первом периоде «Дизелист» дважды зарабатывал двухминутные удаления, но липчане не сумели извлечь из этого толк. На перерыв команды ушли при счете – 0:0.

Второй отрезок начался неутешительно для липчан. На 22-й минуте форвард хозяев Сергей Колесников отправил первую шайбу в ворота Александра Шелкова – 1:0.

Тут же малый штраф схлопотал еще один наш новичок воспитанник магнитогорского хоккея форвард Артем Лобанов, проводивший первый матч в бело-синем свитере «Липецка». Парни выстояли в меньшинстве, а вот в равных составах вновь пропустили: на 27-й минуте отличился Григорий Чупятов. После этого тренеры «Липецка» решили сменить вратаря, и место в «рамке» занял Артем Богачев.

На 33-й минуте «Липецку» помогли вернуться в игру игроки четвертого звена: Тимур Гатауллин отдал передачу на Павла Корниенко, и тот вколотил шайбу в сетку.

Концовка второго периода получилась насыщенной. Игрок хозяев Данила Попов на 35-й минуте «пробил» Богачева, на что липчане ответили шайбой Эдуарда Юзбашяна на 38-й минуте – 3:2.

Вихрь событий захлестнул игру в третьем периоде. Сначала после удаления Корниенко липчане поиграли в меньшинстве, а затем уже в равных составах получили четвертую шайбу в свои ворота: Андрей Соколов на 47-й минуте сделал счет – 4:2.

«Липецк» не сдавался. Спустя минуту Никита Пятырев вновь сократил наше отставание до одной шайбы, а на 50-й минуте юный Демид Небылов восстановил равенство – 4:4.

Игра пошла уже на принцип. Моментов хватало и у тех, и у других ворот, но на 55-й минуте Фортуна вновь улыбнулась хозяевам. Александр Агапов вновь переправил шайбу в наши ворота. Увы, на этом "перестрелка" закончилась, и шайба стала последней. Хотя "Липецк" провел еще несколько опасных атак.

Завтра в Пензе пройдет повторный поединок, и нельзя исключать, что команда Сергея Рыбина преподнесет сенсацию. Ведь и бомбардир Мещеряков еще не сказал своего слова.

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#Хоккей #МХК "Липецк"

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