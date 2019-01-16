Сергей Машнин: «Никто из команды не уходит, а мы постараемся усилиться»

Накануне возобновления тренировок наставник "красно-черных" ответил на несколько вопросов.

По уточненным данным первая тренировка в 2019 году у «Металлурга» состоится в пятницу, 18 января. О том, каковы планы подготовки у самого популярного клуба Липецкой области, о новичках и перспективах рассказал главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин.

- Сергей Иванович, где пройдет первое занятие и какие спортивные сооружения будут задействованы на начальном этапе подготовки «Металлурга»?

- Мне бы хотелось сразу начать тренировочный процесс на базе в «Парусе» и заниматься там с первого дня. Но пока нет определенности. На нашей базе во время паузы в чемпионате делали ремонт, затронувший и пищеблок, и жилой сектор. В ближайшее время станет ясно, сможет ли «Парус» принять нас уже в четверг. В качестве запасного варианта рассматриваем тренировки на стадионе «Металлург».

- В прошлом году первый контрольный матч «Металлург» провел уже на 6-й день подготовки, что довольно рано. Тогда мы уступили играющему в ФНЛ «Тамбову» в его манеже – 0:4. Когда планируете первый спарринг нынешней зимой?

- В прошлом году была форс-мажорная ситуация. «Тамбов», начавший подготовку раньше, попросил нас о спарринге. Мы им отказать не могли, учитывая замечательные отношения между клубами. Поэтому пришлось играть фактически «с листа».

На этот раз выйдем на футбольное поле попозже, когда игроки наберут хотя бы минимальные кондиции – в промежутке между 10-м и 14-м днями подготовки. Уже есть предварительная договоренность, что нашим первым соперником станет дубль «Тамбова», матч пройдет у наших соседей все в том же манеже.

- Сколько контрольных игр вы бы хотели провести в межсезонье?

- В идеале хотелось бы играть каждую неделю. Но найти соперников зимой в нашей местности сложно. Среди наших потенциальных спаррингов – «Тамбов» вместе со своим дублем, новомосковский «Химик» и «Атом» из Нововоронежа. Как видите – не густо.

- Давненько мы не играли с «Ельцом»…

- Возможно, встретимся и с соседями, если сумеем договориться о времени и месте проведения матча так, чтобы обеим командам было удобно.

- Есть ли вероятность того, что «Металлург» поедет на заграничный сбор?

- В прошлом году руководство ФК «Металлург» сделало нам роскошный подарок, изыскав возможность отправить команду на сбор в Турцию, да еще и на целых три недели. Эти сборы стали самыми длительными в истории клуба. Команда хорошо подготовилась, и эффект от титанической работы команды в Турции, думаю, по весне оценили многие болельщики.

На этот раз я обозначил руководству свою позицию: нам бы хотелось поехать в те же самые края, в тот же самый отель, примерно в прежние сроки. Польза от этого была бы несомненна, особенно в свете того, что перед «Металлургом» стоит задача финишировать в призерах группы «Центр».

- Животрепещущий вопрос – состав. Никто из лидеров не заявлял об интересе к своей персоне со стороны более сильных клубов и о желании уйти?

- У меня пока такой информации нет. Насколько знаю, все остаются на местах.

- Молодые Неплюев и Шадрин пропустили концовку осенней части сезона из-за травм. Восстановились ли они к началу первого сбора?

- К нам должны приехать все игроки, включая двух иногородних. Как приедут – пройдут медицинское обследование, и уже оно покажет – кто и как готов к возобновлению работы.

- Можно ли ожидать, что «Металлург» пополнят новички?

- Можно. В первую очередь – игроки из нашего дубля. На первые тренировки вызываем группу молодежи, среди которых лидеры «молодежки» Андрей Разомазов, Владислав Колченко. Я продолжаю следить за молодыми ребятами, плюс их рекомендовал наставник дублеров Дмитрий Бугаков. Упомянутые парни подходят к тому возрасту, в котором нужно определяться – шагать ли дальше по жизни под руку с футболом или переходить в любители. Надеюсь, своего шанса они не упустят.

Что касается приглашения футболистов из других клубов, то ситуация у нас, как вы знаете, не способствует привлечению большой группы новобранцев. Но исключать ничего нельзя: может быть, одного-двух игроков удастся зацепить – таких, чтобы реально усилили команду. Поживем и увидим. Еще ни одна команда по своей воле не отказывалась от усиления.

Фото ФК "Металлург"

