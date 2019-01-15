Бог отвел: глыба льда разбила ступеньки у церковной лавки в Липецке

За две минуты до этого по ним поднимался человек.

Сегодня в Липецке оттепель, и она не прошла бесследно: в центре города на ступеньки перед церковной лавкой упала глыба льда.

Лед упал перед магазинчиком в доме №54 по улице Плеханова. Глыба отвалилась от балкона четвертого этажа и приземлилась на ступеньки. Удар не выдержал даже армированный бетон.

- Я в этот момент читала акафист Серафиму Саровскому, - рассказывает продавщица церковной лавки Галина Федянина. - Вышла и увидела, что случилось. А за две минуты до падения в соседнее помещение зашел мужчина. Так что могла произойти настоящая трагедия. Может молитва помогла…

Владельцы лавки сообщили о происшествии арендодателю. Примечательно, что о проблеме с наледью ему рассказывали уже несколько раз, но над входом в торговое помещение даже нет навеса.

Единственный выход из ситуации – диалог с жильцами дома. Но кто-то следит за своими балконами, а кто-то в квартирах над входами в магазины просто не живет. У другого торгового помещения также лежат льдины, но меньшего размера.

- Сегодня упали, - рассказывает менеджер, - Всякий раз, когда идут люди, думаю, как бы на них не упало. Да и самой страшно выходить. Видели у нас на вывеске варежку сломанную? Это лед упал.

У входов в магазины есть сигнальные ленты. Но такое предупреждение не всегда может спасти. А тем временем на фоне юбилейной перетяжки в честь 65-летия Липецкой области на крыше дома напротив сверкает гряда таких же сосулек. Правда, отвечать за них уже должны не Бог и жильцы, а коммунальные службы.



