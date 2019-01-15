Происшествия

49 минут назад

Бог отвел: глыба льда разбила ступеньки у церковной лавки в Липецке

11 985
#сосульки
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Бог отвел: глыба льда разбила ступеньки у церковной лавки в Липецке

За две минуты до этого по ним поднимался человек.

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Сегодня в Липецке оттепель, и она не прошла бесследно: в центре города на ступеньки перед церковной лавкой упала глыба льда.

Лед упал перед магазинчиком в доме №54 по улице Плеханова. Глыба отвалилась от балкона четвертого этажа и приземлилась на ступеньки. Удар не выдержал даже армированный бетон.

- Я в этот момент читала акафист Серафиму Саровскому, - рассказывает продавщица церковной лавки Галина Федянина. - Вышла и увидела, что случилось. А за две минуты до падения в соседнее помещение зашел мужчина. Так что могла произойти настоящая трагедия. Может молитва помогла…

Владельцы лавки сообщили о происшествии арендодателю. Примечательно, что о проблеме с наледью ему рассказывали уже несколько раз, но над входом в торговое помещение даже нет навеса.

Единственный выход из ситуации – диалог с жильцами дома. Но кто-то следит за своими балконами, а кто-то в квартирах над входами в магазины просто не живет. У другого торгового помещения также лежат льдины, но меньшего размера.

- Сегодня упали, - рассказывает менеджер, - Всякий раз, когда идут люди, думаю, как бы на них не упало. Да и самой страшно выходить. Видели у нас на вывеске варежку сломанную? Это лед упал. 

У входов в магазины есть сигнальные ленты. Но такое предупреждение не всегда может спасти. А тем временем на фоне юбилейной перетяжки в честь 65-летия Липецкой области на крыше дома напротив сверкает гряда таких же сосулек. Правда, отвечать за них уже должны не Бог и жильцы, а коммунальные службы.


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#сосульки
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Комментарии (11)

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Какой

8 минут назад
Путин ,такая ЖКХ ,нам 80 процентам нравится жить при Путине ,ждем новых прорывов !
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предупреждение

17 минут назад
верующим !
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Ели пукали

27 минут назад
гостья, кому вставлять, чмер их всех уже поблагодарил, а на день области еще и наградит
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липчанка

28 минут назад
777 не несите бред в России ежегодно погибает на дорогах около 20 тысяч человек хотя и это не мало ну а раненных действительно сотни тысяч
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Колдунья

31 минуту назад
это бабка вызвала камнепад с небес
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гостья

33 минуты назад
а не пора ли всем УК люлей огромных вставить ,а лучше просто увольнять начинать, может тогда за порядком начнут следить, а еще бы аудит во все УК почему у них не хватает средств на зарплаты и постоянный недоштат...а не могут набрать людей, пусть сами руководители УК сбивают сосульки и наводят порядки на дорогах
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Алексей

33 минуты назад
???, дед конечно, старая гвардия, головой все пробивают, СССР научил
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гостья

35 минут назад
???, а может чудо чудо: дед упал и рядом с ним лёд....ну как еще то
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777

36 минут назад
Всего 70-80 чел в России умирают от падения сосулек на голову! Для сравнения 530 000 - 540 000 Россиян в среднем погибает в ДТП!!! То есть умереть от падение сосульки на голову риск практически нулевой по сравнению с ДТП!!!!!!!!
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???

37 минут назад
Так все-таки кто упал? Дед или лёд?
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