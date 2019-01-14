Происшествия

сегодня, 13:30

Найденная под мостом через Каменный лог женщина страдала психическим заболеванием

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#падение с высоты
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Найденная под мостом через Каменный лог женщина страдала психическим заболеванием

Ранее пенсионерка уже совершала попытку самоубийства.

Как уже сообщал GOROD48, 4 января под мостом через Каменный лог на улице Терешковой в Липецке была найдена мертвой пожилая женщина

Обстоятельства ее смерти изучили в региональном Следственном комитете. После проверки обстоятельств происшествия и личности погибшей был сделан вывод о самоубийстве 68-летней женщины. 

- Ранее липчанка уже высказывала мысли о суициде. Женщина страдала тяжелым психическим заболеванием. Осенью женщина наносила себе раны, но ее спасли медики. 4 января, оставшись одна, женщина ушла из дома. Когда в квартиру вернулся ее муж, он не обнаружил и табуретки, которая впоследствии и была найдена на мосту, под которым лежала его жена, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах. 
5 1804
#падение с высоты
1

Комментарии (5)

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Блин

41 минуту назад
Мотя,это ты самоликвидировалась???
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Вадиману

50 минут назад
В Тербунах нет таких мостов.
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Народ+

53 минуты назад
При наших то зарплатах, да при постоянном повышении цен, скоро все на этот мост полезем.
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Проклятое место

сегодня, 14:00
Обходите его стороной
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Вадиману

сегодня, 13:50
У липчан он уже давно считается мостом самоубийц
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