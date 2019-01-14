Происшествия
сегодня, 13:30
Найденная под мостом через Каменный лог женщина страдала психическим заболеванием
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Ранее пенсионерка уже совершала попытку самоубийства.
Как уже сообщал GOROD48, 4 января под мостом через Каменный лог на улице Терешковой в Липецке была найдена мертвой пожилая женщина.
Обстоятельства ее смерти изучили в региональном Следственном комитете. После проверки обстоятельств происшествия и личности погибшей был сделан вывод о самоубийстве 68-летней женщины.
- Ранее липчанка уже высказывала мысли о суициде. Женщина страдала тяжелым психическим заболеванием. Осенью женщина наносила себе раны, но ее спасли медики. 4 января, оставшись одна, женщина ушла из дома. Когда в квартиру вернулся ее муж, он не обнаружил и табуретки, которая впоследствии и была найдена на мосту, под которым лежала его жена, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства ее смерти изучили в региональном Следственном комитете. После проверки обстоятельств происшествия и личности погибшей был сделан вывод о самоубийстве 68-летней женщины.
- Ранее липчанка уже высказывала мысли о суициде. Женщина страдала тяжелым психическим заболеванием. Осенью женщина наносила себе раны, но ее спасли медики. 4 января, оставшись одна, женщина ушла из дома. Когда в квартиру вернулся ее муж, он не обнаружил и табуретки, которая впоследствии и была найдена на мосту, под которым лежала его жена, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах.
5 1804
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