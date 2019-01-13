Спорт

сегодня, 17:16

«Металлург» выходит из отпуска

8 327
#Футбол #"Металлург" #межсезонье #подготовка
«Металлург» выходит из отпуска

Липчане будут готовиться дома, играть спарринги в Тамбове, есть вероятность сбора на юге.

Липецкий «Металлург» начнет готовиться к весенней части сезона 2018/19 уже на будущей неделе.

Как сообщили GOROD48 в клубе, жизнь в команде начнет бить ключом уже 15 и 16 января - в эти дни игроки начнут проходить медицинское обследование в областном физкультурном диспансере, без одобрения которого спортсмена просто не допустят к соревнованиям.

Первый же тренировочный день намечен на четверг, 17 января.

Планы команды на зимне-весенний период пока только верстаются. Первые недели команда посвятит тренировкам в родном городе под руководством Сергея Машнина и его штаба, в конце января или начале февраля начнет играть контрольные игры. С соперниками «сталевары» определятся по ходу подготовки, но логично предположить, что немало матчей будут сыграны с командами Тамбова, как и в прошлом году. Тем более, что со вводом в Тамбове современного футбольного манежа с искусственным полем место для проведения спаррингов напрашивается в наш график само собой.

Рассматривается вопрос и со сбором «Металлурга» на юге ближе к началу сезона.

Напомним, что первый официальный матч-2019 липчане проведут 6 апреля на своем поле с дублем волгоградского «Ротора».

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8 327
#Футбол #"Металлург" #межсезонье #подготовка

Комментарии (8)

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липчанка

21 минуту назад
какой металлург ? разогнать эту шайку лейку надо давно
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Опыт не пропьешь,)))

40 минут назад
стабильный,стабильность- признак мастерства! Если,ты,не знал)
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стабильный

43 минуты назад
10 лет без результатов(((
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Фото-

52 минуты назад
Типа,присед на тренажёре делаю?Сорри за 1-й коммент.
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Ворчун

57 минут назад
Я думаю сбор нужно провести в Магадане!
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rukalip

57 минут назад
Фото-, Это тренажер для приседания. Учи матчасть. Глупый ты.
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Фото-

сегодня, 17:39
Типа,штангу поднимаю?
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фанат

сегодня, 17:31
металлург катать колотить ваш мяч когда играть будете
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