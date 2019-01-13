«Металлург» выходит из отпуска

Липчане будут готовиться дома, играть спарринги в Тамбове, есть вероятность сбора на юге.

Липецкий «Металлург» начнет готовиться к весенней части сезона 2018/19 уже на будущей неделе.

Как сообщили GOROD48 в клубе, жизнь в команде начнет бить ключом уже 15 и 16 января - в эти дни игроки начнут проходить медицинское обследование в областном физкультурном диспансере, без одобрения которого спортсмена просто не допустят к соревнованиям.

Первый же тренировочный день намечен на четверг, 17 января.

Планы команды на зимне-весенний период пока только верстаются. Первые недели команда посвятит тренировкам в родном городе под руководством Сергея Машнина и его штаба, в конце января или начале февраля начнет играть контрольные игры. С соперниками «сталевары» определятся по ходу подготовки, но логично предположить, что немало матчей будут сыграны с командами Тамбова, как и в прошлом году. Тем более, что со вводом в Тамбове современного футбольного манежа с искусственным полем место для проведения спаррингов напрашивается в наш график само собой.

Рассматривается вопрос и со сбором «Металлурга» на юге ближе к началу сезона.

Напомним, что первый официальный матч-2019 липчане проведут 6 апреля на своем поле с дублем волгоградского «Ротора».





