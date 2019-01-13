Липецкие баскетболисты сразились за честь

После первой игры с «Тверью» мало кто верил в нашу команду, но сегодня она дала бой.

Липецкий «МицуБаскет» первый матчи календарного года провел на домашней площадке дворца спорта «Динамо» с действующим чемпионом ЦФО «Тверью».

Итог – два проигрыша, но поражение поражению рознь. Если в первой игре гости буквально «уничтожили» липецких баскетболистов, добившись преимущества в 29 (!) очков, то сегодня хозяева площадки дали настоящий бой и были сломлены лишь в дополнительное время.

Знакомьтесь – Артем, рост 2.06

«Тверь» в нынешнем сезоне выступает чуть хуже, чем в прошлом, и идет пока на 3-м месте, но все равно это очень серьезный соперник. Тверичи привезли в Липецк своих «звезд»: лучшего снайпера ЦФО Павла Хребтова и самого эффективного центрового турнира 206-сантиметрового Артема Пугачева.

Тверской «каток»

«МицуБаскет» на эмоциях начал неплохо, и в начале первого матча даже вел в счете. Максимальное преимущество липчан составляло пять очков – 16:11. А затем волжане начали методично подминать под себя и ситуацию на площадке, и соперников. Первая четверть осталась за гостями – 24:21. А вот во втором отрезке превосходство «Твери» стало уже тотальным. В итоге гости выиграли четверть – 33:11 и к большому перерыву судьба матча была решена – отрыв волжан составлял 25 очков.

Третий сет завершился со счетом – 27:20 в пользу «Твери», а в ничего не значащем четвертом липчане сумели забросить даже больше расслабившихся соперников – 22:19. Итог – 103:74, что стало самым крупным поражением в недолгой истории возрожденной липецкой команды.

Самым результативным в нашей команде стал Никита Полянский – 20 очков, играющий тренер Константин Бреев положил в копилку 16 баллов.



У тверичей Хребтов набрал 23 очка, Пугачев – 22, плюс совершил 12 подборов.

За честь!

Во второй игре гости смотрели на поверженных накануне соперников немного свысока, за что чуть было не поплатились. Липчане же, напротив, играли не только за результат, но и старались смыть кровью и потом впечатление от вчерашнего фиаско. В результате зрители (увы, вновь немногочисленные) стали свидетелями совсем другой игры.

Первые два очка в этом матче набрал липчанин Никита Полянский. Однако затем счет быстро вырос до 8:2 в пользу гостей, и Константин Бреев был вынужден брать тайм-аут, чтобы перевести партнеров-подопечных в чувство. Сработало – первый сет принес ничью – 16:16. Во втором отрезке гости немного вырвались вперед – 20:16, но согласитесь, что 4 очка разницы к большому перерыву – это ничто по сравнению со вчерашней «пропастью».

А затем «МицуБаскет» провел свой, возможно, лучший отрезок в сезоне. В третьей четверти липчане сумели добиться успеха – 26:20 и вырвались вперед в счете на два очка.

Четвертый сет сложился «от ножа». Два подряд двухочковых Бреева вывели нашу команду вперед уже – 62:56. Обе команда начали много мазать, счет – 68:62 держался почти две минуты. Тверичам помогло наличие в их составе результативного Хребтова. Его 3-очковых позволил резко сократить разрыв – 68:65. На 8-й минуте «МицуБаскет» продолжал вести в счете – 72:70, на 9-й – 74:72. Сравнять счет гостям удалось лишь за 21 секунду – два очка после сольного прохода положил в нашу корзину Илья Марков – 74:74.

У липчан еще оставалось время и было владение мячом – это хорошие шансы, чтобы выиграть. Но бросок Дмитрия Неклюдова на последних секундах не достиг цели – овертайм.

«Тверь» с самого начала дополнительного времени вела в счете, но к концу 3-й минуты счет сравнялся – 82:82. Именно в этот момент гости и предприняли решающий рывок. По два очка Хребтова и Пугачева обеспечили волжской команде задел – 86:82.

Следом Бреев у липчан реализовал 2 штрафных – 86:84, Александр Цверкунов пытался вырвать победу с помощью 3-очкового, но блок-шот ему удачно поставил Пугачев. Завершилась игра двумя точными штрафными Хребтова. Итог овертайма – 14:10, и матча в целом – 88:84 в пользу «Твери».

Однако за такой проигрыш, как во втором матче, липчанам ни в коем случае не должно быть стыдно. А потому – аплодисменты даже проигравшим.

Роль личности в истории

Неклюдов набрал 22 очка, Полянский – 19, Евгений Чеботарев – 14, Бреев – 12. У «Твери» сногсшибательную результативность показал Хребтов (мы бы сегодня выиграли, если бы не он!) – 41 очко. Пугачев принес 18, а все остальные игроки (!) меньше десятка. Вот вам и роль двух личностей в истории…



Фото vk.com/bballdesnogorsk