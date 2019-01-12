Липецкий ветеран празднует 100-летний юбилей

Иван Капленко воевал на Закавказском фронте, а после войны поднимал автохозяйство в Липецке.

Сегодня, 12 января, липчанину Ивану Михайловичу Капленко исполняется 100 лет.



Родом юбиляр из Павловского района Воронежской области. Описывая раннее детство, пенсионер вспоминает, прежде всего, чувство голода. В двадцатые годы их зажиточная семья подверглась раскулачиванию, отца арестовали и выслали. Мама осталась с шестью детьми, среди которых Иван был младшим. Нужно было срочно искать пути выживания, а под Липецком в то время как раз развивались известняковые шахты и вербовали людей на работу. Так семья Капленко переехала в Липецк, сначала старшие братья и сестры устроились работать в шахтах, потом приехала и мама с младшими ребятами.



- Первое время выкопали землянку и в ней жили, бараки начали строить позже, - рассказывает сын именинника, Михаил Капленко. - Впрочем, семье отца даже, можно сказать, повезло: мой репрессированный дед отсидел всего 8 лет и вернулся к жене и детям — для того времени большая удача.



«Сомнительная» графа в личном деле не помешала Ивану Капленко выучиться и устроиться на работу: после 4 классов школы он получил в училище профессию электрика, а потом и вовсе освоил дефицитную специальность — закончил водительские курсы и стал работать водителем грузовика.



В тридцатых годах Иван Капленко, зарекомендовав себя как отличный работник, получил участок земли под строительство дома, но начать стройку не успел — призвали в армию.



Служить довелось в Грузии, все три года крутил баранку грузовика. До демобилизации оставались считанные месяцы, когда объявили о начале Великой Отечественной войны. Так Иван Михайлович остался воевать на образовавшемся Закавказском фронте.



Все пять лет войны Иван Капленко прошел водителем. В начале войны случилось тяжелое ранение: подорвался, ведя грузовик, на заминированной немцами дороге в горах. После лечения в госпитале, Иван Михайлович вернулся на фронт. Был и другой момент, когда, казалось, смерть идет по пятам: во время одной из военных операций немцы блокировали подход к кораблям и водителям пришлось разбирать деревянные борта грузовиков, чтобы люди могли доплыть с берега по Керченскому проливу до судов. Кто-то добрался цел и невредим, а кто-то погиб.

Вернувшись с войны, Иван Михайлович устроился на работу в одно из местных автохозяйств, где и проработал всю жизнь, из простых шоферов став мастером, а потом и старшим механиком.



После войны наш герой построил-таки дом на выделенном ему участке и женился. С супругой Иван Михайлович прожил душа в душу почти 70 лет, родили и вырастили двух дочерей и сына.

- Папа всегда был классическим главой семьи, хозяином. Его слово — закон! Он и сейчас, в свои сто лет таким остается, - рассказывает Михаил Капленко, сын юбиляра. - Но ни разу не было такого, чтобы они с мамой ссорились на повышенных тонах, скандалили. Папа для нас, детей, ничего не жалел. Помню, как он подарил мне велосипед, о котором я мечтал, а когда я увлекся астрономией, он купил мне телескоп.



Дети Ивана Михайловича считают, что секрет его долголетия — в крестьянской закалке. Всю свою жизнь наш земляк-долгожитель работал, всегда был активен и деятелен: на работе обучал новую смену водителей, в свободное время с удовольствием занимался огородом, сам построил теплицу. Кроме того, немалую роль сыграло и то, что у именинника счастливый характер — крепкие нервы, спокойная, незлобивая натура. Еще примечательно то, что Иван Капленко никогда в жизни не курил и не злоупотреблял алкоголем, опровергая стереотип об обязательной склонности шоферов к пьянству. На Сырском руднике Иван Михайлович — местная гордость и достопримечательность. Все его знают и никто о нем плохого слова не скажет. У именинника 4 внука и 4 правнука.



Родные Ивана Михайловича констатируют: в столетнем юбилее для самого именинника только и радости, что круглая дата. Глава семейного клана уже почти ничего не видит и не слышит, и редко, с большим трудом встает с постели. Так жить очень трудно и очень скучно, особенно, деятельному по натуре человеку. Однако слух потерян не полностью и мужчина может слушать политические ток-шоу и новости по ТВ в наушниках.



Современные условия жизни Иван Михайлович считает очень хорошими, после голодного детства и тяжелых военных лет — настоящее изобилие.



К нынешнему президенту страны пенсионер относится с уважением, но когда политические баталии по телевидению достигают опасного накала, Ивану Михайловичу становится не по себе.

- Папа очень боится, что опять война начнется, - комментирует сын юбиляра. - Говорит: что угодно, только не война…



