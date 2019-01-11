Общество

55 минут назад

Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом

11 614
#накопления #недижимость
Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом

Сопоставив среднюю зарплату в регионах и стоимость дома в том или ином субъекте Федерации специалисты рассчитали, за сколько человек сможет на дом накопить.

Жителям Кемеровской и Еврейской автономной областей, придется копить всего четыре года. Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие — отсюда и результат.

По пять лет будут копить обитатели Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, где доходы высоки, а стоимость частных домов средняя.

В республиках Хакасия, Коми, Бурятия, а также в Забайкальском крае, Тюменской области и еще семи регионах срок накопления составляет около 6 лет.

Жителям Липецкой области придется копить 8 лет, при средней стоимости дома 3 млн 250 тысяч и средней зарплате чуть больше 31 тысячи.

Туго придется жителям южных и столичных регионов, где откладывать на собственный коттедж нужно от 15 до 25 лет. Но особенно долго придется копить тем, кто живет в Крыму (35 лет) и Севастополе (25 лет), Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане (по 26 лет), Чечне (24 года), а также в Московской области (25 лет). В Москве ждать придется 18 лет, в Питере – 21.

Средний россиянин с зарплатой 42 тыс. рублей накопит на дом за 9 лет, сообщает "Мир квартир".

Придется ли при этом гражданам, есть, пить, покупать одежду, пользоваться транспортом и воспитывать детей - не указывается. Вероятнее всего, такие данные не учитываются.

11 614
#накопления #недижимость

Комментарии (12)

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для Сс

8 секунд назад
400-1000/час 2 раза в неделю и плюсуем к сумме 50-70 т.р. на месяц. Давайте все вместе посчитаем если специалисты не умеют)))))))
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Сс

4 минуты назад
Бомж, а ещё репетитор тебе по русскому языку нужен.
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Бомж

8 минут назад
Это тогда зарплата моя должна быть от по скромному50----- 70 т.в месяц. 31 т.это я должен каждый месяц отложить, прожить на сёмной квартире ( включая камунальные расходы)15 т.,проезд на работу с работы обеды ещё скромно 5 т.(но в рятли кто уложиться в эту сумму). Вот вам набирает скромно 50.
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

10 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, устанет он сильно ска
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НАДЕЖДА

15 минут назад
Вот непонятно для чего проводится такая липовая статистика? Что она отражает и кому она нужна? Вот на этот бред тратятся народные деньги, лучше бы отдали на медицину!
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Непатриот

15 минут назад
Да ничего подобного Артамонов не говорил. Хватит уже этот фейк мусолить. Один либерастеныш сбрехал и десятки других радостно на эту бредятину надрачивают...
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недоспециалист

16 минут назад
Отлично считают "специалисты", тупо если всю зп копить. Показатель ради показателя. А на что жить специалисты не рассказали? У нас так только всем известные категории населения могут жить и всю зп откладывать. А попробуйте посчитать по нормальному, чтобы платеж по ипотеке не более половины совокупного дохода семьи (чтобы банку не ссыкотно было кредит давать и не делить риски на всех за счет повышения ставки) и остаток перекрывал все основные потребности...Нет только таких зп у большинства населения и непонятно кому вы эти бетонные гетто лепите при тотальной нищете
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Викторм

20 минут назад
Какие-то "специалисты" "посчитали"... Ни о чем..
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Mr.Di

22 минуты назад
Конченные ублюдки, а что он жрать будет, коммуналка, доп.расходы типа таблеточек и прочего.... Математики херовы, чтобы вы сдохли! Гореть вы будете синем пламенем, счетоводы х**евы!
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Бомж

22 минуты назад
Если он будет капить, то каким образом ему существовать? Где-то надо жить,на что-то надо питаться, да и одеться тоже надо? Да и зарплату надо такую найти ( ато один месяц одна, другой месяц другая). Да и отдыхать не придётся это точно. Эти статистики учитывались все эти факторы? Когда рассчитывали? И где такие дома по 3 м. 250 т? В глухой деревне? Да и ещё в дом надо провести газ,свет,водоснобжения, за всё это надо платить ( по мимо работы, проекты.) которые стоят не малые деньги даже эти проекты стоят больше чем работа с материалом вместе взята. В особенности газ.
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