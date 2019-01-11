55 минут назад
Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом
Сопоставив среднюю зарплату в регионах и стоимость дома в том или ином субъекте Федерации специалисты рассчитали, за сколько человек сможет на дом накопить.
Жителям Кемеровской и Еврейской автономной областей, придется копить всего четыре года. Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие — отсюда и результат.
По пять лет будут копить обитатели Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, где доходы высоки, а стоимость частных домов средняя.В республиках Хакасия, Коми, Бурятия, а также в Забайкальском крае, Тюменской области и еще семи регионах срок накопления составляет около 6 лет.
Жителям Липецкой области придется копить 8 лет, при средней стоимости дома 3 млн 250 тысяч и средней зарплате чуть больше 31 тысячи.
Туго придется жителям южных и столичных регионов, где откладывать на собственный коттедж нужно от 15 до 25 лет. Но особенно долго придется копить тем, кто живет в Крыму (35 лет) и Севастополе (25 лет), Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане (по 26 лет), Чечне (24 года), а также в Московской области (25 лет). В Москве ждать придется 18 лет, в Питере – 21.
Средний россиянин с зарплатой 42 тыс. рублей накопит на дом за 9 лет, сообщает "Мир квартир".
Придется ли при этом гражданам, есть, пить, покупать одежду, пользоваться транспортом и воспитывать детей - не указывается. Вероятнее всего, такие данные не учитываются.
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