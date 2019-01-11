Липчанину потребуется 8 лет, чтобы накопить на дом

Сопоставив среднюю зарплату в регионах и стоимость дома в том или ином субъекте Федерации специалисты рассчитали, за сколько человек сможет на дом накопить.

Жителям Кемеровской и Еврейской автономной областей, придется копить всего четыре года. Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же повыше иных, а цены на дома наиболее низкие — отсюда и результат.

По пять лет будут копить обитатели Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, где доходы высоки, а стоимость частных домов средняя.