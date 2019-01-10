Общество
сегодня, 16:09
Липчанин предлагает запретить в школах мобильные телефоны и наказывать старшеклассников
29 874
Автор ищет управу на подростков.
Пользователь платформы предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области обеспокоен тем, что происходит в российских школах. Его волнуют мобильники у детей и безнаказанность старшеклассников.
Автор инициативы предлагает запретить использование сотовых телефонов во время занятий, а также ввести в школах новую должность — своеобразного полицейского, который будет следить за учениками старших классов и наказывать их за проступки и плохое поведение.
- Современные дети приходят в школу на уроки с сотовыми телефонами, они отвлекают их от занятий; пусть сдают их перед звонком или хранят в личных шкафчиках, выделенном месте. Чем старше становятся школьники, тем хуже начинают себя вести со сверстниками и учителями, эта проблема требует пристального внимания. Необходимо ввести в образовательных заведениях наказание для школьников с 14 лет: чувство безнаказанности порождает насилие, - уверен гражданский активист из Липецкой области. Он считает, что введение запретов и наказаний помогут повысить в школах культуру общения, воспитать уважение к старшим и достичь соблюдения законности.
Заметим, что ранее в Липецкой области уже обсуждали вопрос использования мобильных телефонов в школах. Проблему вынесла на голосование администрация Тербунского района. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то посчитал запрет на мобильники способом достичь дисциплины на занятиях, кто-то — недопустимым ограничением. «По результатам рассмотрения в школах района ведется работа по разработке локальных актов, регулирующих использование мобильных телефонов обучающимися в школе, и в которых имеются рекомендации родителям о приобретении мобильных телефонов детям (если они считают это необходимым) без выхода в Интернет», резюмировали в Тербунском районе.
Решение о запрете мобильников и введения наказания в школах будут принимать на федеральном уровне. Но если инициатива до 21 декабря 2019 года соберет еще 99 487 «за» на народном голосовании.
Автор инициативы предлагает запретить использование сотовых телефонов во время занятий, а также ввести в школах новую должность — своеобразного полицейского, который будет следить за учениками старших классов и наказывать их за проступки и плохое поведение.
- Современные дети приходят в школу на уроки с сотовыми телефонами, они отвлекают их от занятий; пусть сдают их перед звонком или хранят в личных шкафчиках, выделенном месте. Чем старше становятся школьники, тем хуже начинают себя вести со сверстниками и учителями, эта проблема требует пристального внимания. Необходимо ввести в образовательных заведениях наказание для школьников с 14 лет: чувство безнаказанности порождает насилие, - уверен гражданский активист из Липецкой области. Он считает, что введение запретов и наказаний помогут повысить в школах культуру общения, воспитать уважение к старшим и достичь соблюдения законности.
Заметим, что ранее в Липецкой области уже обсуждали вопрос использования мобильных телефонов в школах. Проблему вынесла на голосование администрация Тербунского района. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то посчитал запрет на мобильники способом достичь дисциплины на занятиях, кто-то — недопустимым ограничением. «По результатам рассмотрения в школах района ведется работа по разработке локальных актов, регулирующих использование мобильных телефонов обучающимися в школе, и в которых имеются рекомендации родителям о приобретении мобильных телефонов детям (если они считают это необходимым) без выхода в Интернет», резюмировали в Тербунском районе.
Решение о запрете мобильников и введения наказания в школах будут принимать на федеральном уровне. Но если инициатива до 21 декабря 2019 года соберет еще 99 487 «за» на народном голосовании.
29 874
777
Антисоветчик
антисоветчику
Антисоветчик
Антисоветчик
нет сотовым в школе , я за
НЕТ сотовым в школе
люди
Антисоветчик
Милая Оксана