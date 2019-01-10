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Липчанин предлагает запретить в школах мобильные телефоны и наказывать старшеклассников

29 874
#инициатива #запрет #школа
2
Липчанин предлагает запретить в школах мобильные телефоны и наказывать старшеклассников

Автор ищет управу на подростков.

Пользователь платформы предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области обеспокоен тем, что происходит в российских школах. Его волнуют мобильники у детей и безнаказанность старшеклассников.

Автор инициативы предлагает запретить использование сотовых телефонов во время занятий, а также ввести в школах новую должность — своеобразного полицейского, который будет следить за учениками старших классов и наказывать их за проступки и плохое поведение.

- Современные дети приходят в школу на уроки с сотовыми телефонами, они отвлекают их от занятий; пусть сдают их перед звонком или хранят в личных шкафчиках, выделенном месте. Чем старше становятся школьники, тем хуже начинают себя вести со сверстниками и учителями, эта проблема требует пристального внимания. Необходимо ввести в образовательных заведениях наказание для школьников с 14 лет: чувство безнаказанности порождает насилие, - уверен гражданский активист из Липецкой области. Он считает, что введение запретов и наказаний помогут повысить в школах культуру общения, воспитать уважение к старшим и достичь соблюдения законности.

Заметим, что ранее в Липецкой области уже обсуждали вопрос использования мобильных телефонов в школах. Проблему вынесла на голосование администрация Тербунского района. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то посчитал запрет на мобильники способом достичь дисциплины на занятиях, кто-то — недопустимым ограничением. «По результатам рассмотрения в школах района ведется работа по разработке локальных актов, регулирующих использование мобильных телефонов обучающимися в школе, и в которых имеются рекомендации родителям о приобретении мобильных телефонов детям (если они считают это необходимым) без выхода в Интернет», резюмировали в Тербунском районе.

Решение о запрете мобильников и введения наказания в школах будут принимать на федеральном уровне. Но если инициатива до 21 декабря 2019 года соберет еще 99 487 «за» на народном голосовании.
29 874
#инициатива #запрет #школа
2

Комментарии (29)

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777

54 секунды назад
Больные люди! Хоть от детей отстаньте! Не судите по своему генетическому мусору о НОРМАЛЬНЫХ детях! Вашим и вилки давать опасно.
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Антисоветчик

1 минуту назад
антисоветчику, ну да если урок неинтересен, можно в балду сыграть или в морской бой есть много способов убить время. т.е проблема не в сотовых, а в качестве образования. Хотя за зарплату в 12 тыс, учителю всё равно что ученики делают на уроке, главное что бы не мешали чатится в телефоне.
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антисоветчику

4 минуты назад
Наверное так и надо делать. Но только вот в смартфон можно скачать что угодно, и сидеть на уроке развлекаться.Глушилки не помогут.
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Антисоветчик

7 минут назад
нет сотовым в школе , я за, мстоимость мобильников иногда значительно превышает 10-20 тыс. И что будет если этот мобильник пропадёт? Полиция, разборки, а ты вообще его сдавал? Значит должна быть расписка и принятии и сдаче мобильника, в школе примерно от 300 до 800 учеников (11 классов по 30 учащихся) и сколько времени будут собираться эти мобильники А сколько времени будут их выдавать обратно? А где их хранить, а если звонит мамаша и срочно требует дочь к телефону, бежать искать по классам? Вы реально думаете что у этой проблемы есть решение?
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Антисоветчик

16 минут назад
НЕТ сотовым в школе, уважаемый решение есть, просто поставьте глушилки. Но это запрещено законом. Поэтому принимайте закон в котором будет прописано, что в школе ставится глушилка включается с началом уроков и выключается после. И зачем останавливаться на школах, можно пойти дальше....
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нет сотовым в школе , я за

17 минут назад
Только вот кто будет принимать и выдавать мобильные, а если перепутает и отдаст дорогой мобильник другому?
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НЕТ сотовым в школе

21 минуту назад
Согласен ! После входа в школу ученики должны сдавать свои сотовые на хранение, а получать по окончании всех занятий, при выходе из школы.
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люди

30 минут назад
Всё больше разучиваються общаться друг с другом в живую, и всё больше всё общение происходит в интернете, в соцсетях, вайберах, ватсапах всех этих. Люди, очнитесь, мы же люди а не роботы.
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Антисоветчик

32 минуты назад
И по поводу наказаний. А по какому кодексу будем наказывать, по административному или уголовному? И как? По решению суда? Или суд у нас будет быстрым, типа "учительские тройки"? Прежде чем делать инициативы, просто головой подумайте. И по сотовым телефонам, если урок интересен, никто в телефон и не заглянет. Другое дело если учительница читает весь урок учебник и то с ошибками, можно поправлять её.
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Милая Оксана

33 минуты назад
Интересно че он курит ?
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