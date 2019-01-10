Общество

16 минут назад

Чиновники требуют снести дом в Ельце

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#снос #культурное наследие #суд
Чиновники требуют снести дом в Ельце

Краеведы обратились в суд со встречным иском.

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области сообщает, что в производстве Елецкого городского суда находится гражданское дело о признании права собственности на самовольную постройку, расположенную по улица Ленина, 143.

- Управлением, как уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия, заявлено требование о сносе самовольной постройки, поскольку имеют место быть нарушения требований действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, - указано в сообщении краеведов.

Спорное здание является предметом охраны исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой области; на момент принятия приказа Министерства культуры Российской Федерации представлял собой двухэтажный дом. Учитывая нарушения приказа Министерства культуры, отсутствия разрешительной документации на постройку, управлением избрана мера реагирования в виде встречного искового заявления о сносе самовольной постройки.

Фото: http://www.oknlo.ru

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#снос #культурное наследие #суд

Комментарии (2)

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5 минут назад
А что с домом не так? Какое наследие? Снести и поставить ТЦ за откат?
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товарищ

7 минут назад
Оставьте в покое дом. Ну хороший дом то в стиле. Вам что денег не дали
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