У театра Толстого проведен пробный запуск фонтанов

Рабочие проверяли исправность оборудования.

Сегодня подрядная организация провела тестовый запуск фонтанов у театра драмы. Фонтаны включили на несколько минут, чтобы отрегулировать напор воды в форсунках.Как ранее рассказала и.о. мэра Липецка Светлана Бедрова, 1 мая в Липецке заработают семь фонтанов — на улице Ленина, на Петровском спуске, площади Петра Великого и Театральной, в Нижнем парке и у Дворца спорта «Звездный».Запус остальных фонтанов — на площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, и в Комсомольском пруду — зависит от возможностей бюджета Липецка.«С учётом возможностей бюджета — если получится, то в течение сезона запустим и их», — сообщила Светлана Бедрова.