В столкновении «Фольксвагена» и «ГАЗели» пострадала 72-летняя женщина - пешеход

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 января в Липецке на улице Карла Маркса 31-летний водитель «Рено» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 59-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

В Липецке на улице Папина 31-летний водитель «Тойоты» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 28-летнего мужчины. Затем от удара «Тойота» врезался в стоящий «Фольксваген», водитель которого в момент аварии находился сзади своего автомобиля. «Фольксваген», в свою очередь, от удара столкнулся со стоящим автомобилем «Хендай» с 48-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель «Фольксвагена», который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на улице Карла Маркса «Фольксваген» 31-летнего водителя столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 29-летнего мужчины. От удара «ГАЗелью» отбросило на 72-летнюю женщину, которая получила травму и была госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 468 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 171 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.