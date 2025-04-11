Менять жизнь к лучшему может каждый: участники грантовой программы «Стальное дерево» защищают свои проекты

Во второй этап конкурса прошли 52 соискателя из Липецкой области.

В корпоративном университете НЛМК началась защита проектов соискателей грантов программы «Стальное дерево» 2025 года перед членами территориальной комиссии. Это второй этап конкурсной программы, когда проекты, уже прошедшие экспертный отбор (а изначально их поступило около 200), начинают оживать и «говорить» голосами, энергией и харизмой их авторов. Во второй этап прошли 52 проекта, около 30 из которых будут воплощены в жизнь.Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер группы НЛМК, реализует грантовую программу поддержки социальных инициатив «Стальное дерево» уже девятый год. За это время рассмотрено более 2000 заявок, из которых более 450 фонд поддержал грантами.В этом году соискатели борются за грант в размере до 500 000 рублей. А в целом на поддержку участников проекта в четырех регионах России направят 25 миллионов рублей, в том числе больше 12 миллионов получат проекты из Липецкой области.За всеми этими сухими цифрами — яркие воплотившиеся идеи, хорошие добрые дела и огромный вклад в изменение и улучшение нашей жизни в самых разных сферах.— Для нас очень важно развивать среду, в которой каждый может внести свой вклад в решение социальных проблем региона. В этом инициативным людям подспорьем является грантовый конкурс «Стальное дерево». Он помогает понять реальные потребности и запросы людей и поддержать наиболее востребованные социально значимые инициативы, — говорит исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева.Все эти инициативы разные и все достойные. Они затрагивают сферы образования, культуры, спорта, семьи, медицины, помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В год 80-летия Победы предложены проекты для ветеранов, пожилых людей и проекты, связанные с активным долголетием.Например, Любовь Соломыкина из Центра развития творчества «Сокол» представила проект «Путь к новому я. Профмаршрут», направленный на профессиональное самоопределение и трудоустройство детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.В числе задумок проекта — поощрение самых активных детей поездкой в Воронеж в город профессий, встречи с будущими работодателями, цикл мастер-классов и даже создание пластилинового мультфильма на тему профессионального самоопределения. Поддержать хорошую инициативу уже захотели девять потенциальных работодателей трудных подростков. На всё это в качестве гранта Центр развития творчества «Сокол» просит 300 тысяч рублей, из которых больше половины пойдёт на оборудование для мультипликационной студии.Мать четверых детей Светлана Наумова с проектом «Эко-игрушка: новая история» мечтает провести серию бесплатных мастер-классов по пошиву игрушек из остатков текстиля. Мастер-классы по пошиву текстильных игрушек призваны укреплять семьи совместной деятельностью, развивать культуру осознанного потребления и переработки, сокращать количество текстильных отходов. И главное — такие мастер-классы подходят абсолютно всем! А игрушки в последующем планируется отправлять на благотворительные цели — в геронтологические центры и детские дома, волонтёрским организациям.Заместитель директора школы №70 Лилит Чахоян придумала «Театр Новых Реальностей» — инклюзивный театр кукол для детей с тяжелыми нарушениями речи. Сейчас таких детей в школе 96. «Театр Новых Реальностей» школа рассматривает как дополнительную возможность социализации особенных детей и развития их творческих способностей, как мощный терапевтический ресурс, как механизм развития мелкой моторики и психических процессов. В школе пытаются взглянуть на коррекционную педагогику под иным углом и использовать всё новые и новые решения для помощи детям с нарушениями речи. Куклотерапия — один из инструментов. Это хитрый способ вовлечь ребенка в образовательную деятельность. А грант школе нужен для закупки звукового оборудования и комплектов кукол.Галина Макарова мечтает получить грант на проект «Я вижу мир! Инклюзивный театр детей с нарушениями зрения» и задумала 30 ноября — к Дню инвалидов выпустить интерактивный спектакль, главными действующими лицами которого будут незрячие дети. Задумка тоже очень хорошая и касается не только актёров, но и зрителей, которых поделят на несколько групп — одни будут слушать спектакль с повязками на глазах, другие — участвовать в нём с шумовыми инструментами. На реализацию проекта попросили 350 000 рублей. За эти деньги хотят купить генератор снега и дыма, часть костюмов и расходные материалы.Ольга Клименко представила проект «Globalные СМИ» по созданию школьной медиастудии. Оказывается, сейчас дети проводят за экранами телефонов более 8 часов в день! И эту активность хотят направить в полезное русло, создавая радиоэфиры и посты для школьных соцсетей.Ирина Малько и Евгений Азманов защищали проект «Театр юного актера «Дебют», направленный на воспитание и предпрофессиональную подготовку юных артистов. Грант просили на создание особой атмосферы сцены — закупку оборудования. Помещение уже есть — его предоставляет драматический театр имени Льва Толстого.Артём Студеникин презентовал образовательно-профилактический проект «Липка» по технике безопасного поведения детей при пожарах и на водоёмах. Липецкие спасатели регулярно проводят профилактические беседы в школах и в музее регионального управления МЧС. Но одних слов мало, а наглядная агитация — сувениры и печатная продукция могут стать важным подспорьем. Если выделят грант — для липецких детей напечатают 2000 комиксов по технике безопасности с главным героем Липкой.Кириллу Ковальчуку грант нужен для проведения фестиваля фиджитал-спорта «Прорыв». Сам Кирилл когда-то был футболистом, но потом получил траву и спорт пришлось оставить. И он пришёл в фиджитал -спорт, который оказался не менее интересным. Теперь Кирилл пытается через фиджитал прививать детям и взрослым интерес к спорту традиционному. А ещё он всерьёз озадачен формированием бренда Липецкой области как центра инновационного спорта!Существующий в регионе дефицит медицинских кадров призваны устранить сразу два профильных проекта: «Медицинский класс» Светланы Хальзевой и «Пока едет скорая» Олеси Герцена. В первом случае грант требуется для создания биохимической лаборатории, во втором — для обучения пожилых людей оказанию первой помощи.А Андрей Аксёнов представил проект «Стальная Лига», направленный на популяризацию спорта среди тех, кому за 40. Участникам проекта предложат бесплатные тренировки — групповые и персональные. А как только они получат необходимый опыт и навыки — провести грандиозный спортивный фестиваль. Причём в прошлом году Андрей Аксёнов уже выигрывал грант на другой спортивный проект — он был ориентирован на подростков. Результаты оказались впечатляющими! Теперь популяризировать армрестлинг, пауэрлифтинг и гиревой спорт решили и среди отцов.Всего 11 апреля рассмотрены 25 заявок грантов программы «Стальное дерево». Ещё 27 проектов представят на суд жюри 18 апреля.