УФСБ заинтересовали связи чиновников и бизнеса при ремонте главной площади в Долгоруково

Большой лот раздробили на 183 договора.

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http://dolgusha.dolgorukovo.org

Региональная антимонопольная служба по запросу УФСБ по Липецкой области проверила договоры на ремонт площади на улице Тимирязева в селе Долгоруково. Комиссия УФАС установила, что администрация Долгоруково искусственно дробила большие заказы на мелкие договоры и этим нарушала закон о защите конкуренции.Как указано в материалах УФАС, комиссия рассмотрела два дела. Оба связаны с ремонтом сельской площади. Установлено, что Долгоруковский сельсовет весной 2016 года заказал у воронежских проектировщиков разработку плана ремонта на улице Тимирязева и смету по нему. Эксперты оценили, что весь ремонт — от замены покрытия площади до установки цветников — обойдется в 19 857 900 рублей. Сельсовет в 2017 году запросил у управления ЖКХ администрации Липецкой области дотацию на ремонт площади. Долгоруково выделили 16 млн рублей. С июня по ноябрь 2017 года чиновники администрации Долгоруковского сельсовета заключили 183 договора подряда на ремонт площади, стоимость каждого из которых составляла менее 100 000 рублей. Это тот порог, при котором сельсовет может без торгов отдавать контракты единственному поставщику.Договоры на ремонт площади разошлись по пяти организациям. С ООО «Квант» заключили 134 договора на сумму 12 718 057 рублей, с ООО «Гамма» – 36 договоров на 2 951 148 рублей, ОГУП «Липецкдоравтоцентр» досталось 9 договоров на 817 713 рублей, двум индивидуальным предпринимателям — еще четыре контракта примерно на 320 000 рублей. Иногда договоры были оформлены на выполнение одной и той же работы, например — устройство покрытия, но разбиты на серию контрактов на сумму менее 100 000 рублей.В УФАС пришли к выводу о том, что администрация сельсовета намеренно дробила большой лот на мелкие контракты, чтобы отдать подряд нужной организации. Эту позицию подтвердили показания директора ООО «Гамма». Он рассказал, что к нему с просьбой обратился глава Долгоруковского сельсовета. Он просил заключить договоры подряда на ремонт площади, поэтому ООО «Гамма» направило в администрацию 180 коммерческих предложений! Свои локальные сметные расчеты ООО «Гамма» проводило так, чтобы разбить все работы на площади на серию договоров стоимостью менее 100 000 рублей. Аналогичная картина сложилась и с Долгоруковским филиалом ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Туда также пришли с устной просьбой.В свою защиту глава сельсовета указал, что администрация рисковала не успеть освоить дотации регионального управления ЖКХ, поэтому приняла решение провести все работы через контракты с единственным поставщиком, то есть без конкурса. Интересно то, что все контракты были подписаны и исполнены еще до того, как эксперты дали положительное заключение на работы по ремонту. И оплачены. К части договоров была подписана серия актов на работы, которые не были оговорены первоначальными контрактами.- Изучение заключенных договоров показало, что они являются результатом искусственного дробления. Их заключение было вызвано тем, что заказчик хотел оформить контракты с единственным исполнителем и избежать необходимости проведения закупок. У администрации имелось достаточное количество времени для проведения закупки с использованием конкурентных процедур. Они позволяют либо сэкономить бюджетные средства путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников, - указано в решении УФАС. - В результате заключения договоров без проведения торгов, орган местного самоуправления проявил субъективный подход к выбору подрядчиков и не обеспечил равный доступ всем потенциальным участникам к участию в торгах. Заключение спорных договоров без проведения публичных процедур и свидетельствует об ограничении конкуренции.Комиссия УФАС установила нарушения ч.4 ст.16 закона «О защите конкуренции». Наказывать администрацию штрафами и иными мерами не стали, так как все договоры уже исполнены. Вместе с этим материалы расследований переданы для решения вопроса о возбуждении административного производства.



