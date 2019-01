Лаос передал России 30 танков Т-34

Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34. Вернувшаяся в Россию техника будет использоваться при проведении Парадов Победы, съемках фильмов и в качестве музейных экспонатов.

Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках военно-технического сотрудничества передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, - сообщили в Минобороны РФ.Договоренность о возвращении танков в Россию была достигнута в январе прошлого года в рамках визита главы российского Минобороны Сергея Шойгу в Лаос, - передает РИА-Новости Техника прибыла морским путем во Владивосток. Впоследствии железнодорожным транспортом она будет доставлена в подмосковный Наро-Фоминск.Отмечается, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съемок фильмов.Средние танки стран антигитлеровской коалиции, такие как советский Т-34 и американский M4 Sherman, имея во многом схожие характеристики, благодаря своим сильным сторонам и массовости сыграли выдающуюся роль в победе над нацисткой Германией, - написал ранее американский журнал The National Interest.Автор особо отметил дешевизну и простоту производства Т-34 - Россия произвела "ошеломляющие" 84 тысячи "тридцатьчетверок", в то время как США произвели 49 тысяч M4 Sherman, а Великобритания – всего лишь 6000 танков Cromwell, пишет The National Interest.Средние танки союзников имели схожее вооружение, броню и подвижность, указал автор статьи.Однако главная их особенность заключалась в том, что они обладали достаточными характеристиками для выполнения боевых задач, и при этом могли массово производиться в беспрецедентных масштабах, что в полной мере позволило СССР и США использовать свой мощный промышленный потенциал для победы над Третьим Рейхом, - заключает The National Interest.Ранее немецкий журнал Stern признал, что советский танк Т-34 оказался для напавшего на СССР вермахта настоящим "смертоносным сюрпризом".В начале войны, отмечает издание, эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков. По его мнению, в сравнении с Т-34 немецкие танки Pz.I, II, III были "лишь игрушками", в то время как советская машина обладала мощным орудием, отличной маневренностью и наклонной лобовой броней, которую стандартные противотанковые орудия вермахта не пробивали.Одним из секретов успеха "тридцатьчетверки" журнал называет простую и гениальную конструкцию, которая легко позволяла наладить массовое производство танка.T-34 – легендарный советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который серийно выпускался с 1940 года. Машина являлась основным танком Красной Армии до первой половины 1944 года, до поступления в войска модификации Т-34-85.