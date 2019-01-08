Под Ельцом горит крупный склад

Пожар тушат восемь расчетов.

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Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня утром в селе Ериловка Елецкого района на улице 40 лет Победы загорелся дом с пристройкой используемой под складское помещение. На складе хранились легковоспламеняющиеся вещества и горюче-смазочные материалы. Тушить возгорания отправились восемь отделений пожарных. Благодаря их действиям удалось избежать перехода огня на соседние строения.На месте работают инспектора пожарного надзора, выясняющие причину возгорания. Погибших и пострадавших нет.