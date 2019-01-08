Происшествия

57 минут назад

Под Ельцом горит крупный склад

7 881
#пожар
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Под Ельцом горит крупный склад

Пожар тушат восемь расчетов.

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Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня утром в селе Ериловка Елецкого района на улице 40 лет Победы загорелся дом с пристройкой используемой под складское помещение. На складе хранились легковоспламеняющиеся вещества  и горюче-смазочные материалы. Тушить возгорания отправились восемь отделений пожарных. Благодаря их действиям удалось избежать перехода огня на соседние строения.

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На месте работают инспектора пожарного надзора, выясняющие причину возгорания. Погибших и пострадавших нет.




видео  vk.com/elec_online

7 881
#пожар
1

Комментарии (7)

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Местный

3 минуты назад
indezit, ты е!б!л!а!н Коля к русским никакого отношения не имеет ибо погоняло еврей у него
ответить

Женевьева Огурцова

10 минут назад
А это случайно не в Ериловке горит?
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Для не знающих

11 минут назад
Пожарных уважаю.....четко сработали...
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indezit

15 минут назад
У русни ни дня без происшествий
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Ч.

22 минуты назад
Боцман ,Вы в точку .
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Боцман

39 минут назад
Пришло время ревизии.
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Енот

48 минут назад
хозяйственная постройка
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