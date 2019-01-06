В новогодние каникулы липчане по-прежнему могут свободно купить алкоголь в киосках

Очередные факты торговли были выявлены, но меньше их не становится.

Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили новые факты реализации спиртных напитков в стационарных торговых объектах, проще говоря - киосках.

Алкоголь в нарушение закона свободно продавали на улицах Парковой, Мичурина. Зои Космодемьянской. Все пойло было изъято, а нарушителям грозят крупные штрафы вплоть до 1 миллиона рублей.

Добавим, что высокие штрафы не останавливают предпринимателей: во многих частях Липецка алкоголь можно свободно приобрести в киосках, причем в любое время суток. В новогодние праздники эта «услуга» особенно востребована.



Фото discusfish.ru

