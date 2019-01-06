Общество

сегодня, 21:19

В новогодние каникулы липчане по-прежнему могут свободно купить алкоголь в киосках

7 443
#Спиртное #незаконная торговля
В новогодние каникулы липчане по-прежнему могут свободно купить алкоголь в киосках

Очередные факты торговли были выявлены, но меньше их не становится.

Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили новые факты реализации спиртных напитков в стационарных торговых объектах, проще говоря - киосках.

Алкоголь в нарушение закона свободно продавали на улицах Парковой, Мичурина. Зои Космодемьянской. Все пойло было изъято, а нарушителям грозят крупные штрафы вплоть до 1 миллиона рублей.

Добавим, что высокие штрафы не останавливают предпринимателей: во многих частях Липецка алкоголь можно свободно приобрести в киосках, причем в любое время суток. В новогодние праздники эта «услуга» особенно востребована.

Фото discusfish.ru

7 443
#Спиртное #незаконная торговля

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

10 минут назад
Выборщик, можно перед телевизором просто кивнуть. Зачем идти куда-либо.
ответить

Пуйло

20 минут назад
Рок Злой, А знаешь, как Артамончик мечтай тяпнуть бормотухи ,да побармотать С Путиным на Иврите !
ответить

Рок Злой

29 минут назад
Были бы доходы как у Артамонова, не жрали бы эту бормотуху...
ответить

Выборщик

34 минуты назад
А почему Путина будем выбирать только в 2024 г. А можно сходить завтра за него досрочно проголосовать ?
ответить

житель

37 минут назад
почему преспешникам киреева не спится? когда вы изыдте в ад?
ответить

Мда-гамазда

55 минут назад
С такими ценными ,от Путина далеко не уедем, Вот это рывок !
ответить

Липчанин

сегодня, 21:26
Липчане зашли в продуктовый магазины и обалдели от таких цен , Что-то покупать не хочется , Пусть мощный экономический рывок придёт , Да рост благосостояния ,А потом все кинемся покупать!
ответить

Еще в рубрике

Задолжавший всем и вся липчанин может лишиться «Инфинити»
#Долги #приставы
28
Задолжавший всем и вся липчанин может лишиться «Инфинити»

сегодня, 17:59

Общество
Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
28
Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

сегодня, 12:14

Общество
Рождественский стол от Джейми Оливера, Риверданс и ностальгический номер мим-театра «Лицедеи»
#посмотреть_почитать
2
Рождественский стол от Джейми Оливера, Риверданс и ностальгический номер мим-театра «Лицедеи»

сегодня, 12:03

Общество
Как правильно гадать на Святки
#святки #обряды
73
Как правильно гадать на Святки

сегодня, 10:31

Общество
Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем
#Аэропорт #иностранцы #здоровье
23
Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем

вчера, 19:15

Общество
Новые фильмы ужасов, чешские елочные игрушки и одетая Майли Сайрус
#посмотреть_почитать
5
Новые фильмы ужасов, чешские елочные игрушки и одетая Майли Сайрус

вчера, 10:37

Общество