сегодня, 21:19
В новогодние каникулы липчане по-прежнему могут свободно купить алкоголь в киосках
Очередные факты торговли были выявлены, но меньше их не становится.
Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики выявили новые факты реализации спиртных напитков в стационарных торговых объектах, проще говоря - киосках.
Алкоголь в нарушение закона свободно продавали на улицах Парковой, Мичурина. Зои Космодемьянской. Все пойло было изъято, а нарушителям грозят крупные штрафы вплоть до 1 миллиона рублей.
Добавим, что высокие штрафы не останавливают предпринимателей: во многих частях Липецка алкоголь можно свободно приобрести в киосках, причем в любое время суток. В новогодние праздники эта «услуга» особенно востребована.
Фото discusfish.ru
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