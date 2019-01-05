Общество

28 минут назад

Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем

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#Аэропорт #иностранцы #здоровье #контроль.
Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем

В прошлом году в Липецкую область прилетели 86 иностранцев из дальнего зарубежья, в том числе - США.

Иностранцы, прибывающие в липецкий аэропорт, проходят санитарно-карантинный контроль, напомнили в управлении Роспотребнадзхора по региону.

По данным ведомства, в прошлом году в нашу область пожаловали 86 граждан государств, ранее не входивших в СССР. Среди них гости из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии, США, Испании. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических мероприятий, но болезней выявлено не было.

- В связи с неблагополучием в мире по лихорадке Зика, Денге, кори, началом сезона гриппа в Европейском континенте санитарно-карантинный контроль за прибывающими проводится с дистанционным измерением температуры тела. Внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото www.sb.by

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#Аэропорт #иностранцы #здоровье #контроль.

Комментарии (2)

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325

9 минут назад
Да эти фашисты и в автобусе не платят
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Арматура

10 минут назад
Хохлы здесь как сыр в масле. Пособия, пенсии, жилье и харчи на халяву. Их отсюда каленым железом не выгонишь
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