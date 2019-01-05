Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем

В прошлом году в Липецкую область прилетели 86 иностранцев из дальнего зарубежья, в том числе - США.

Иностранцы, прибывающие в липецкий аэропорт, проходят санитарно-карантинный контроль, напомнили в управлении Роспотребнадзхора по региону.

По данным ведомства, в прошлом году в нашу область пожаловали 86 граждан государств, ранее не входивших в СССР. Среди них гости из Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Франции, Англии, США, Испании. Во всех случаях был организован и проведен комплекс регламентированных профилактических мероприятий, но болезней выявлено не было.

- В связи с неблагополучием в мире по лихорадке Зика, Денге, кори, началом сезона гриппа в Европейском континенте санитарно-карантинный контроль за прибывающими проводится с дистанционным измерением температуры тела. Внедрены в работу усовершенствованные схемы действий должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, сообщили в Роспотребнадзоре.



Фото www.sb.by

