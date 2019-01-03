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Около Белого дома задержали мужчину за попытку подарить Трампу виски

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Около Белого дома задержали мужчину за попытку подарить Трампу виски

Житель Канады Янни Джорджопулос зашел в зону безопасности Белого дома и был задержан

Вашингтонская полиция задержала гражданина Канады Янни Георгопулоса в запрещенной для посещения зоне Белого дома, сообщает Лента ру.

Георгопулоса задержали в ночь на 2 января. Канадец переместил находившуюся у ограды Белого дома стойку для парковки велосипедов с надписями, предупреждающими о том, что проход в эту зону воспрещен. Находившийся неподалеку полицейский несколько раз предупредил Георгопулоса о недопустимости его действий, и канадец покинул запретную зону. После этого полиция задержала Георгопулоса и предъявила ему обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Задержанный признался, что сознательно проигнорировал предупреждающие знаки на стойке для велосипедов. Он объяснил свои действия желанием подарить президенту США Дональду Трампу две бутылки канадского виски. Также, по словам мужчины, он хотел попросить президента о том, чтобы тот помог найти ему жену.
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