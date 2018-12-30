Общество

57 минут назад

Липчанин не уехал в Липецк из Москвы из-за электронного билета

9 1165
#поезд #билет
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Липчанин не уехал в Липецк из Москвы из-за электронного билета

Электронным билетам доверяй, но проверяй!

На один лишний день задержался в столице липчанин из-за компьютерных технологий. 

Как рассказал GOROD48 невезучий пассажир, он приобрел на сайте РЖД  билет на поезд 527МА до Грязей где-то за час до его отправления. Но, какого же было его удивление, когда сев в вагон на Павелецком вокзале, он обнаружил на своем месте другого пассажира. Причем у того в билете было пропечатано то же самое место. Вызвали начальника поезда, но тот развел руками, мол, нечего не могу сделать и тот пассажир, кто сел в вагон первым оказался более прав, так как он пришел раньше. И он поехал в Липецк.
 
Липчанину же было рекомендовано сдать билет и взять на какой-нибудь другой поезд.

- Я вернулся в вокзал, и меня стали «пинать» от окошка к окошку, - рассказал GOROD48 Глеб. – Так я пробегал где-то с 9 часов вечера до часу ночи. Но деньги мне вернули, а к месту проживания в Москве, к родственникам, бесплатно отправили на корпоративном такси. Спасибо, конечно, но я сегодня намеревался уже быть дома, в Липецке, и готовится к Новому Году. Но приеду домой теперь прямо накануне Нового Года. Ничего, конечно, страшного, но план сбит на сутки. 

Посему, невезучий пассажир рекомендуют не сильно-то доверять электронным билетам, приобретаемым в Интернете, а тщательно все проверять непосредственно на вокзале.

Впрочем, под Новый Год часто случаются пассажирские коллизии из-за большого пассажиропотока. Несколько лет назад жительница Лебедяни, погостив у родных в Казахстане, возвращаясь домой, на самолете вместо Москвы  улетела под Новый Год в Арабские Эмираты.

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#поезд #билет
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Комментарии (9)

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48

2 минуты назад
Было такое и именно с поездом, следовавшим из Грязи. Посадили на другое место, благо свободых было много. Бардакс!
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48

10 минут назад
ипанаярашка, когда же вы язык свой потеряете?
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Ржд

11 минут назад
У нас бардак, пишите исковое заявление в суд на 1 000 000 рублей. Оплатим, как сможем...)
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ГостьЯ

13 минут назад
...какоВо же было удивление..
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ипанаярашка

13 минут назад
У нас и так никуя не работает даже если приобретаешь билет обычный,не электронный,а путинский абвер хочет еще и тырнет отключить и сделать рашэнсеть.А педерасты в ЕС через инет IKEA открывают и прочие интернет-магазины и в т.ч. билеты из одной страны в другую.А тут из одной деревни в другую не попадешь.РАШКА...Вот поэтому мы КАЖДЫЙ ГОД по НЕСКОЛЬКО РАЗ смотрим Иронию судьбы,а иностранцы не понимают-как это в разных городах ВСЕ (!!!!!!!!!!) ОДИНАКОВОЕ,включая МЕБЕЛЬ,ШИРМЫ...Правы хохлы-эта огромная территория-как бермуды,как зазеркалье человечества.К тому же-великая тюрьма народов за СМС-ки и репосты!!!Ну когда же путин сдохнет,уж сколько еще ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вокзал

17 минут назад
А если бы родственников не было?
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ничего.необычного

34 минуты назад
Продажа "задвоенных" билетов - обычная практика на всех видах транспорта. Должны были предложить другое место, но видимо перед НГ всё было занято. Теперь пусть идет в суд и требует компенсации.
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егор

40 минут назад
Липчане - самые не везучие по этому и не улыбаются.
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123

48 минут назад
Лоялен липчанин! Так то нужно было истерику закатывать!
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