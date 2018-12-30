Общество
57 минут назад
Липчанин не уехал в Липецк из Москвы из-за электронного билета
Электронным билетам доверяй, но проверяй!
На один лишний день задержался в столице липчанин из-за компьютерных технологий.
Как рассказал GOROD48 невезучий пассажир, он приобрел на сайте РЖД билет на поезд 527МА до Грязей где-то за час до его отправления. Но, какого же было его удивление, когда сев в вагон на Павелецком вокзале, он обнаружил на своем месте другого пассажира. Причем у того в билете было пропечатано то же самое место. Вызвали начальника поезда, но тот развел руками, мол, нечего не могу сделать и тот пассажир, кто сел в вагон первым оказался более прав, так как он пришел раньше. И он поехал в Липецк.
Липчанину же было рекомендовано сдать билет и взять на какой-нибудь другой поезд.
- Я вернулся в вокзал, и меня стали «пинать» от окошка к окошку, - рассказал GOROD48 Глеб. – Так я пробегал где-то с 9 часов вечера до часу ночи. Но деньги мне вернули, а к месту проживания в Москве, к родственникам, бесплатно отправили на корпоративном такси. Спасибо, конечно, но я сегодня намеревался уже быть дома, в Липецке, и готовится к Новому Году. Но приеду домой теперь прямо накануне Нового Года. Ничего, конечно, страшного, но план сбит на сутки.
Посему, невезучий пассажир рекомендуют не сильно-то доверять электронным билетам, приобретаемым в Интернете, а тщательно все проверять непосредственно на вокзале.
Впрочем, под Новый Год часто случаются пассажирские коллизии из-за большого пассажиропотока. Несколько лет назад жительница Лебедяни, погостив у родных в Казахстане, возвращаясь домой, на самолете вместо Москвы улетела под Новый Год в Арабские Эмираты.
Как рассказал GOROD48 невезучий пассажир, он приобрел на сайте РЖД билет на поезд 527МА до Грязей где-то за час до его отправления. Но, какого же было его удивление, когда сев в вагон на Павелецком вокзале, он обнаружил на своем месте другого пассажира. Причем у того в билете было пропечатано то же самое место. Вызвали начальника поезда, но тот развел руками, мол, нечего не могу сделать и тот пассажир, кто сел в вагон первым оказался более прав, так как он пришел раньше. И он поехал в Липецк.
Липчанину же было рекомендовано сдать билет и взять на какой-нибудь другой поезд.
- Я вернулся в вокзал, и меня стали «пинать» от окошка к окошку, - рассказал GOROD48 Глеб. – Так я пробегал где-то с 9 часов вечера до часу ночи. Но деньги мне вернули, а к месту проживания в Москве, к родственникам, бесплатно отправили на корпоративном такси. Спасибо, конечно, но я сегодня намеревался уже быть дома, в Липецке, и готовится к Новому Году. Но приеду домой теперь прямо накануне Нового Года. Ничего, конечно, страшного, но план сбит на сутки.
Посему, невезучий пассажир рекомендуют не сильно-то доверять электронным билетам, приобретаемым в Интернете, а тщательно все проверять непосредственно на вокзале.
Впрочем, под Новый Год часто случаются пассажирские коллизии из-за большого пассажиропотока. Несколько лет назад жительница Лебедяни, погостив у родных в Казахстане, возвращаясь домой, на самолете вместо Москвы улетела под Новый Год в Арабские Эмираты.
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ГостьЯ
ипанаярашка
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ничего.необычного
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