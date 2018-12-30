А знаете ли вы, что в недрах Липецкой области есть золото и алмазы?

GOROD48 продолжает рубрику, в которой рассказывает об удивительных явлениях, редкостях и загадках Липецка, событиях его истории и современности.

Это не первоапрельская шутка подобная той, которую несколько лет назад опубликовал GOROD48 . Это - реальность! В Липецкой области чуть более 10 лет назад нашли золото и алмазы.

Тогда город испытал настоящий шок. Боле того, в Липецкой области едва не началась золотая и бриллиантовая лихорадка. А сдетонировала пресс-конференция начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Липецкой области Валерия Напреева.

Валерий Напреев огорошил журналистов сообщением о находке в Липецкой области 400 алмазных кристаллов. «Тщательно просеивая пласты так называемых тонких песков в Хлевенском и Добровском районах, липецкие геологи наткнулись на уникальный алмаз «Argyle», встречающийся только в Австралии. Кристаллу красного цвета и изумительной чистоты не было бы цены, если бы не его микроскопические размеры. Местные специалисты считают, что обнаруженные камни свидетельствуют о близости коренного месторождения алмазов, частично разрушенного мощными геологическими процессами. Если его поиски окажутся успешными, область может стать второй Якутией.

Выводы липецких ученых подтвердили эксперты ЗАО «Алроса» (ведущая алмазодобывающая компания страны), поэтому точное месторасположение драгоценных находок Напреев предусмотрительно не указал…», писала тогда «Газета МГ».

А затем появились сообщения, что в Липецкой области (место вновь не было предусмотрительно указано), нашли и золото. Одному из липецких репортеров даже продемонстрировали пробирку с мелкими золотыми песчинками на дне. И снова было сказано, что, прежде чем добыть столько золота (буквально миллиграммы), пришлось переработать по специальным технологиям горы грунта. И липчанам посоветовали не хвататься за лотки и не пытаться «оседлать» драги.





Все оказалось просто. Как говорят геологи, золото есть даже в морской воде. Если вычерпать, к примеру, Черное море и пропустить его через фильтры, то на небольшой слиток наберется.

Да, действительно в Липецкой области «намывали» золото и находили алмазы. Но металла и камней найдено ничтожное количество при гигантских затратах. В продолжении изысканий и опытов нет никакого смысла. Ни экономического ни, банально – здравого.

То же самое и с никелем. Лет 5 назад Липецкая область попала «под раздачу» в скандале вспыхнувшем в соседней, Воронежской области, где в Новохопёрском районе намеревались, и намереваются до сих пор добывать никель. Дело в том, что залежи руды, содержащие никель простираются от Воронежской области до Липецкой. На карте медно-никелевых месторождений есть точка и на территории Липецкой области (Фото 3) Но если у соседей месторождения действительно богаты, то у нас содержание никеля в руде низкое. И нет никакого экономического, и опять же – здравого смысла его здесь добывать. В этом плане Липецкой области возможно даже повезло, в ближайшее время у нас не возникнет лунный пейзаж.





И все же, говорил несколько лет назад Валерий Напреев, и говорят геологи сейчас – Липецкая область богата залежами. Но это не золото и алмазы. А – глина, известняки, тонкие пески и торф. Не последнее, а может даже и первое богатство – вода.

Под Липецкой областью лежит огромное море пресной и минеральной воды. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод - более 1300 тысяч м3/сутки, минеральных вод - более 12 тысяч м3/сутки. Так что, в виду того, что главным богатством XXI признано не золото и не нефть, а именно вода, мы живем в богатом недрами регионе.

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