Общество

58 минут назад

К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок

9 359
#хоккейные площадки
1
К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок

Из 17 расположенных в Липецке хоккейных коробок сегодня залиты шесть – те, что пользуются наибольшим спросом у горожан. Ледовые площадки функционируют в микрорайонах Матырский, Силикатный, на улицах Циолковского, Космонавтов, 50 лет НЛМК и 60 лет СССР. Сегодня глава Липецка Сергей Иванов посетил некоторые из них.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, качеством льда мэр остался доволен. Он поинтересовался: помогают ли липчане, просившие организовать работу площадок, содержать их? Директор муниципального автономного учреждения «Спортивный город» Дмитрий Дубровский отметил, что бывает по-разному. Где-то жители настолько активны, что сами выходят расчистить лёд – один из них Анатолий Ходырев регулярно следит за коробкой во дворе своего дома по улице Циолковского. А где-то, наоборот, портят покрытие, разрисовывают бортики.

Приводят в «рабочее состояние» и другие площадки.

- Сегодня на большинстве коробок выполнено по 3-4 заливки, остаётся финальная. Но мы никак не можем приступить к ней – чтобы лёд застыл хорошо, среднесуточная температура не должна превышать 10-12 градусов мороза, - пояснил Дмитрий Дубровский.

Между тем, в Липецк как раз идёт похолодание.

- Погода благоволит, пользуйтесь этим. До нового года для липчан нужно создать как можно больше точек активного досуга, - обозначил задачу Сергей Иванов.

Дмитрий Дубровский пообещал в ближайшие дни подготовить коробки, расположенные во дворах по улицам Гагарина, Терешковой, Липовская, Детская, Стаханова и 15-й микрорайон. Таким образом, в областном центре к праздникам должны работать более 10 площадок для катания. Остальные пока остаются невостребованными – жители не хотят, чтобы их заливали.


9 359
#хоккейные площадки
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лучше

4 минуты назад
Бы десять кортов для бадминтона сделали
ответить

Звездный

6 минут назад
А возле звёздного как залили каток. Ветки торчат, от куч осенних листьев горки. Ужас. В прошлом году как было хорошо. Дети в хоккей играли, просто катались.
ответить

дед Яга

7 минут назад
В Советские времена на Соколе 15 коробок заливали !
ответить

жора

16 минут назад
ПЕРВОМАЙСКАЯ 38 ЗАЛЕЙТЕ !! ДА СВЕТ ПРОТЯНИТЕ !!
ответить

Новолипчанин

16 минут назад
А на Новолипецке ни одной бесплатной коробки не осталось. Была одна, так её демонтировали, уменьшили в размерах и сделали футбольное поле на резиновом покрытии. Тоже не плохо, но бесплатный каток нужен больше,т.к.цены на платных катках "кусаются".
ответить

skrip

21 минуту назад
Цитата===="Остальные пока остаются невостребованными – жители не хотят, чтобы их заливали". Ну если только жителей попросили оплатить расходы .Отзовитесь кто против катка на районе.
ответить

Ххх

49 минут назад
Я надеюсь, что в новом году я не увижу этого криворылого говномера! Дедушка Мороз сжалься над нами!!!
ответить

Маша

52 минуты назад
Фу * , ад тошнит от этого идиота!
ответить

Житель

52 минуты назад
Ни чего себе. Это мировой рекорд.
ответить

Еще в рубрике

Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка
#Новый год #корпоратив
23
Липчане о корпоративах: тараканы, жара и паленая водка

сегодня, 15:51

Общество
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы
#автобус #страховка #травма
7
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы

сегодня, 15:49

Общество
Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу
#долгожители
3
Путин поздравил 100-летнюю юбиляршу

сегодня, 15:41

Общество
2019 год станет особенно удачным для родившихся под знаком водной стихии
#Новый год #гороскоп #Точка зрения
12
2019 год станет особенно удачным для родившихся под знаком водной стихии

сегодня, 13:33

Общество
В Липецкой области реже женились и реже рожали
#демография
31
В Липецкой области реже женились и реже рожали

сегодня, 12:02

Общество
Нарушениями в госзакупках для новой школы Задонска займутся местные следователи
#госзакупки #Мосолов
37
Нарушениями в госзакупках для новой школы Задонска займутся местные следователи

сегодня, 11:38

Общество