К Новому году в липецких дворах зальют более 10 хоккейных площадок

Из 17 расположенных в Липецке хоккейных коробок сегодня залиты шесть – те, что пользуются наибольшим спросом у горожан. Ледовые площадки функционируют в микрорайонах Матырский, Силикатный, на улицах Циолковского, Космонавтов, 50 лет НЛМК и 60 лет СССР. Сегодня глава Липецка Сергей Иванов посетил некоторые из них.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, качеством льда мэр остался доволен. Он поинтересовался: помогают ли липчане, просившие организовать работу площадок, содержать их? Директор муниципального автономного учреждения «Спортивный город» Дмитрий Дубровский отметил, что бывает по-разному. Где-то жители настолько активны, что сами выходят расчистить лёд – один из них Анатолий Ходырев регулярно следит за коробкой во дворе своего дома по улице Циолковского. А где-то, наоборот, портят покрытие, разрисовывают бортики.

Приводят в «рабочее состояние» и другие площадки.

- Сегодня на большинстве коробок выполнено по 3-4 заливки, остаётся финальная. Но мы никак не можем приступить к ней – чтобы лёд застыл хорошо, среднесуточная температура не должна превышать 10-12 градусов мороза, - пояснил Дмитрий Дубровский.

Между тем, в Липецк как раз идёт похолодание.

- Погода благоволит, пользуйтесь этим. До нового года для липчан нужно создать как можно больше точек активного досуга, - обозначил задачу Сергей Иванов.

Дмитрий Дубровский пообещал в ближайшие дни подготовить коробки, расположенные во дворах по улицам Гагарина, Терешковой, Липовская, Детская, Стаханова и 15-й микрорайон. Таким образом, в областном центре к праздникам должны работать более 10 площадок для катания. Остальные пока остаются невостребованными – жители не хотят, чтобы их заливали.