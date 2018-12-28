ВЗЫСКАНИЕ НЕПЛАТЕЖЕЙ ПОМОГАЕТ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Владелицу коттеджа в Липецке неоднократно предупреждали: если она не заплатит по счетам, то дом обесточат. Липчанка платить отказывалась и жаловалась во все инстанции, но там ей отвечали: ограничение из-за долгов - мера законная. Тем временем, сумма неплатежей приблизилась к сотне тысяч рублей, жилье обесточили. Женщина совершила попытку самовольно подключиться к электросетям, но она оказалась неудачной. После этого липчанка полностью погасила долг за электричество. При этом ей пришлось потратиться на оплату пени. Неустойка начислялась за каждый день просрочки платежа по ставке дорого банковского кредита.

Таких историй в Липецкой области несколько десятков. При этом крупные долги в течение года допускают не пенсионеры, а собственники элитного жилья. Для многих предупреждения об ограничении оказывается достаточно, должники оплачивают счета, не дожидаясь визита электриков. Неплатежи допускают не только жители региона, но и различные компании. Их общий долг достиг миллиарда рублей.

Только с начала этой недели были обесточены более десятка предприятий и организаций области. В Липецке без электричества остался один из продовольственных складов на проезде Осенний. Владельцы задолжали 190 тысяч рублей. Им направили уведомление об ограничении - реакции не последовало. В результате, склад обесточили. В районе улицы Неделина без электричества остался строящийся многоэтажный дом. За свет застройщик задолжал 130 тысяч рублей. А еще за просрочку платежей этому и другим неплательщикам начислили пени. В результате, из-за ошибки в организации платежей бизнесмены потерпели убытки. Аргумент на должников подействовал, они оплатили счета, пени за просрочку и 5 тысяч рублей за подачу электричества.

«Предприятия оплачивают электроэнергию трижды в месяц. Первый обязательный платеж вносится до 10 числа, второй - до 25, окончательный - до 18 числа месяца, следующего за расчетным. Отключение электроэнергии возможно после пропуска уже первого обязательного платежа. С начала года компаниям-должникам направили больше 6 тысяч уведомлений. Сразу после этого бизнесмены вернули шестьсот миллионов рублей долгов. 415 организаций все же обесточили», - напомнил о правилах оплаты Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Своевременное взыскание неплатежей – гарантия того, что ЛЭСК ежедневно сможет закупать и доставлять в область необходимое количество электроэнергии, вовремя расплачиваться с электростанциями, которые вырабатывают киловатт-часы, и электросетевыми организациями за их доставку. Кроме того, в тариф для жителей и организаций заложены средства, которые идут на ремонт и строительство подстанций и линий электропередачи. Недостаток финансов может привести к авариям на объектах электроснабжения и перебоям со светом.

В 2018 году ЛЭСК направила в сетевые организации десятки жалоб клиентов на низкое качество поставляемой электроэнергии. В итоге, в районе станции Дрязги Усманского района в жилых домах оголенные провода заменили на изолированные. В селе Черепянь Лебедянского района реконструировали трансформаторную подстанцию, перепады напряжения остались в прошлом. В Липецке качественным энергоснабжением обеспечили дома на улице Свердлова, Фабричная, Авиационная, Циолковского и Городовикова. Все это оказалось возможным благодаря финансированию инвестпрограмм электросетевых организаций за счёт своевременных платежей добросовестных клиентов и работы по взысканию долгов с неплательщиков.



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