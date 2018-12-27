Пропавшая в Ельце девочка вернулась домой

13-летний ребенок жив и здоров.

Пропавшая накануне в Ельце 13-летняя девочка найдена. Она сама вернулась домой. С ребенком все в порядке. Причины исчезновения подростка сейчас уточняют полицейские.



Девочка не давала о себе знать со вчерашнего вечера. Розыском подростка сразу же после сообщения матери об исчезновении дочери занялась полиция; к утру четверга подключились волонтеры. В поисках девочки были задействованы 150 сотрудников полиции, кинологи.