Происшествия
сегодня, 20:40
Пропавшая в Ельце девочка вернулась домой
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13-летний ребенок жив и здоров.
Пропавшая накануне в Ельце 13-летняя девочка найдена. Она сама вернулась домой. С ребенком все в порядке. Причины исчезновения подростка сейчас уточняют полицейские.
Девочка не давала о себе знать со вчерашнего вечера. Розыском подростка сразу же после сообщения матери об исчезновении дочери занялась полиция; к утру четверга подключились волонтеры. В поисках девочки были задействованы 150 сотрудников полиции, кинологи.
Девочка не давала о себе знать со вчерашнего вечера. Розыском подростка сразу же после сообщения матери об исчезновении дочери занялась полиция; к утру четверга подключились волонтеры. В поисках девочки были задействованы 150 сотрудников полиции, кинологи.
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Комментарии (1)
липчанка
53 минуты назад
Хорошая новость! Дети и родители, любите друг друга, что бы не происходило, и всегда возвращайтесь домой!ответить
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