Рукопашный бой: три двойки, как символ... успеха (ФОТО)

В Орле на Кубке «Черноземья» наши бойцы завоевали 6 путевок в финал чемпионата и первенства России.

Ударно - в прямом и переносном смысле завершили календарный год представители федерации рукопашного боя Липецкой области. В Кубке «Черноземья» среди взрослых и юношей в Орле наши бойцы завоевали 2 «золотые», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» награды.

Успех выглядит более чем солидно, если участь, что на орловский ковер вышли более 400 (!) спортсменов из 12-ти регионов.

Победителями в своих весовых категориях стали Владимир Панков и Кирилл Михалев, причем последний сумел выиграть все свои поединки после 6-месячного перерыва, связанного с травмой. Рядом с Кириллом на пьедестале почета стоял и липчанин Осман Тахран, который в этой же категории занял 3-е место.

Вторые места в своих категориях заняли Воробцов Дмитрий и Евгений Луценко.





Ещё одно 3-е место завоевал завоевал среди взрослых динамовец Андрей Челбаев, являющийся воспитанником известного липецкого тренера по боксу Алексея Воробьева.

Спортсмены завоевали право представлять нашу область в чемпионате и первенстве России.

Поездка в Орел состоялась, благодаря поддержке управления физической культуры и спорта Липецкой области, а также федерации рукопашного боя Липецкой области (президент - Андрей Пономарев).





