«Дискотека Авария» и Сердючка — самые популярные в липецких караоке

Новогодние корпоративы сезонно обновили репертуар караоке-клубов.

Пора новогодних корпоративов и длинные каникулы — привычно горячее время для увеселительных заведений. Липчане уже вовсю отмечают на работе наступление 2019 года и продолжают праздник в кафе и караоке. Что же горожане заказывают DJ? GOROD48 узнал топ исполнителей и песен в одном из самых больших липецких караоке.В преддверии Нового года за популярность у певцов из народа сражаются репертуар Верки Сердючки и группы «Дискотека Авария». Если гости пришли в караоке с корпоратива, то «Новый год к нам мчится, скоро все случится!» можно услышать по пять раз за ночь; если же липчане до этого нигде не праздновали, то они создают себе настроение интересным методом. Исполняют этот хит «Дискотеки Авария» ежечасно! Этой песни по популярности практически не уступают разухабистые хиты от Сердючки. Какой-то определенный трек назвать лидером сложно, но в целом исполнительница весьма популярна в канун Нового года.Новогодний репертуар на время потеснил прежних лидеров липецких караоке — это песни из 80-90 годов. Липчане из года в год, из сезона в сезон, любят петь хиты Успенской и Аллегровой. «Младший лейтенант» и «Кабриолет» не сдают своих позиций. Но им на пятки наступает хит Киркорова «Цвет настроения синий». Конечно же, редкая ночь обходится без «Рюмки водки» Лепса и «Беспечного ангела» или «Осколка льда» группы «Ария». Липчане также любят петь «Офицеров» Газманова и «Коня» «Любе». Своего исполнителя постоянно находят «Фантазер» Ярослава Евдокимова и «Нет, я молодой — просто седой» Геры Грач.Из современных песен липчане предпочитают хиты Полины Гагариной, Касты и «Вахтеров» «Бумбокса». А вот классику шансона - «Владимирский централ» - сменили песни из репертуара «Бутырки».Крайне редко в липецких караоке можно услышать песни на иностранных языках. Среди липчан по пальцам можно пересчитать тех, кто отважится петь ABBA или Queen.