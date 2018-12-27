Общество

27 минут назад

В городском центре занятости населения удивлены резким сокращением числа безработных

10 335
#рынок труда
В городском центре занятости населения удивлены резким сокращением числа безработных

Чиновники не понимают причин происходящего на рынке труда.

Министерство труда и социальной защиты населения РФ опубликовало прогноз на основе опроса 46 тысяч организаций, в которых работают 12 млн человек, из которого следует, что в начале 2019 года под угрозой увольнений окажутся 230 тысяч россиян, занятых в банковской сфере, на транспорте, в компаниях по производству электрооборудования или машин (в этом году под сокращения попали операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы).

А кто из липецких работодателей уже уведомил ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» о сокращениях работников в начале следующего года? Оказалось, никто!

- У нас вообще наблюдаются странные явления, которым у нас нет объяснений. Например, в этом году безработными были признаны всего 1,6 тысяч человек, - на 30% меньше, чем в прошлом году. А куда делись, например, строители из обанкротившихся и закрытых предприятий отрасли?  Численность безработных на 1 декабря составила 610 человек. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,22%, что ниже уровня предыдущего года. К нам почти перестали обращаться липчане за постановкой на учет как безработных, для сохранения трудового стажа. На рынке труда не наблюдаются даже сезонные колебания. И такое же положение дел наблюдается и в соседних областях, - сказал директор ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фиросов.

В 2017 году в городской центр занятости обратился 151 работодатель со сведениями о высвобождении 1877 работников. В этом году с такими же сведениями на 922 человека в ведомство обратились 113 работодателей.

В списке востребованных работодателями профессий: учителя, врачи, медсестры, воспитатели детского сада, повара, строители, продавцы и кассиры. С начала года на профессиональное обучение было направлено 480 безработных граждан. Их обучили профессиям инспектора по кадрам, агента по закупкам, бухгалтера, маникюрши, водителей автомобиля и погрузчика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, парикмахера, закройщика, электрогазосварщика, пользователя ПЭВМ со знанием «1С: торговля и склад».
10 335
#рынок труда

Комментарии (11)

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Однако,

52 секунды назад
в ЦЗН численность безработных устанавливается по команде "Калитку закрыть - Калитку открыть". Так было, есть и будет, пока у руля отставники, умеющие только брать под козырек!
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НЕ ПАТРИОТ

6 минут назад
А мы-то как ещё удивлены ростом зарплат беспрецедентным)))
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1

6 минут назад
люди просто не идут в центр занятости после увольнения. а смысл? пособие копейки, работу найти там не помогут. только время тратить на него... человек быстрее сам найдет себе новую работу, официальную или нет, это уже не важно
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НЕ ПАТРИОТ

7 минут назад
Animal planet., новогодних чудес не будет! - Чудите сами)))
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Евген

8 минут назад
Наверное не факт то, что строители работали официально и с белой зарплатой, так же и продолжают в других фирмах. Ну а обращаться за постановкой на учет как безработных, для сохранения трудового стажа рабочему человеку сейчас вообще глупо. Многие ли из нас теперь доживут до того момента, когда этот стаж пригодится.
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Animal planet.

9 минут назад
Новогодние чудеса да и только.
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чел

9 минут назад
Все ушли в тень до пенсии не дожить всеравно
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1

10 минут назад
А проверьте отчисления в пенсионный фонд. Не упали? Возможно, люди отчаялись получать пенсию, стаж им больше не нужен, вот они и не идут в центр занятости. Работают вчерную.
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Хахаха

12 минут назад
Да все безработные уехали в Москву и Петербург,за такие зарплаты как по Липецку и на нлмк никто нормальный работать не будет,вот никто и не идет в ваш центр занЯтонсти.
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Смотрящий

14 минут назад
Дали команду ... они и находят причину, что бы не ставить на учет! Дали команду ... нашли причины, что бы снять с учета числящихся! А теперь можно и округлить глазки, сложить ручки и произнести ... Ах, мы не знаем что происходит с рынком труда и куда все по снимались!
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