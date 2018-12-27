В городском центре занятости населения удивлены резким сокращением числа безработных

Чиновники не понимают причин происходящего на рынке труда.

Министерство труда и социальной защиты населения РФ опубликовало прогноз на основе опроса 46 тысяч организаций, в которых работают 12 млн человек, из которого следует, что в начале 2019 года под угрозой увольнений окажутся 230 тысяч россиян, занятых в банковской сфере, на транспорте, в компаниях по производству электрооборудования или машин (в этом году под сокращения попали операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы).



А кто из липецких работодателей уже уведомил ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» о сокращениях работников в начале следующего года? Оказалось, никто!



- У нас вообще наблюдаются странные явления, которым у нас нет объяснений. Например, в этом году безработными были признаны всего 1,6 тысяч человек, - на 30% меньше, чем в прошлом году. А куда делись, например, строители из обанкротившихся и закрытых предприятий отрасли? Численность безработных на 1 декабря составила 610 человек. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,22%, что ниже уровня предыдущего года. К нам почти перестали обращаться липчане за постановкой на учет как безработных, для сохранения трудового стажа. На рынке труда не наблюдаются даже сезонные колебания. И такое же положение дел наблюдается и в соседних областях, - сказал директор ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фиросов.



В 2017 году в городской центр занятости обратился 151 работодатель со сведениями о высвобождении 1877 работников. В этом году с такими же сведениями на 922 человека в ведомство обратились 113 работодателей.



В списке востребованных работодателями профессий: учителя, врачи, медсестры, воспитатели детского сада, повара, строители, продавцы и кассиры. С начала года на профессиональное обучение было направлено 480 безработных граждан. Их обучили профессиям инспектора по кадрам, агента по закупкам, бухгалтера, маникюрши, водителей автомобиля и погрузчика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, парикмахера, закройщика, электрогазосварщика, пользователя ПЭВМ со знанием «1С: торговля и склад».