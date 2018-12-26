Следком предупреждает чиновников: «Никаких подарков! Ни дарить, не получать!»

Следственное управление СКР по Липецкой области напоминает об ответственности должностных лиц за несоблюдение запрета дарить и получать подарки

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.



Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса запрещают федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц - подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения.

Подарки, полученные федеральным государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью и подлежат передаче по акту в орган, в котором он замещает должность федеральной государственной службы (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).



Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, в случае, когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.



Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета.



Фото: ehogor.ru



