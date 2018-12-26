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Следком предупреждает чиновников: «Никаких подарков! Ни дарить, не получать!»

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#коррупция
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Следком предупреждает чиновников: «Никаких подарков! Ни дарить, не получать!»

Следственное управление СКР по Липецкой области напоминает об ответственности должностных лиц за несоблюдение запрета дарить и получать подарки

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, в связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области  напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса запрещают федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц - подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения.
Подарки, полученные федеральным государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью и подлежат передаче по акту в орган, в котором он замещает должность федеральной государственной службы (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает  условия возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, в случае, когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета.

Фото: ehogor.ru

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#коррупция
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Комментарии (10)

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Рф

9 минут назад
Именно крысуют
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Рф

10 минут назад
Я думаю Козина крысуют спецы, плтому как все удаляется , затирается и т д.
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Сюда давай

24 минуты назад
Короче, заносите подарки в СК. Они там целее будут.
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Алкаш

27 минут назад
Просто СК напоминает чиновникам, что «подарками» надо делиться иначе…
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Анна

35 минут назад
Совсем * ,воруют миллиардами а подарки не берут
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Гость

41 минуту назад
. Брать надо борзыми щенками, все по классике
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Виктор

43 минуты назад
Бедный Павлов...
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///

46 минут назад
Скр надо у администрации дежурить.Там с подарками подушились)))
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Гость

48 минут назад
Аж поперхнулся
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Animal planet

50 минут назад
Цирк да и только.
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