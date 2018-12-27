Новый год с любимым вкусом! И приятными обновлениями от верных друзей!

Наступление нового года - это всегда ожидание праздника и всего самого радостного. Только вот ложку дегтя в подготовку к главной ночи зимы добавляет бесконечный марафон по магазинам. В поисках самого лучшего и качественного, идеальной гармонии цены и качества мы много часов проводим в супермакетах. Впрочем, основу праздничного стола - любимые мясные угощения - можно быстро и удобно приобрести у верных друзей. За новогодними лакомствами всех липчан ждут в фирменных магазинах МПК "Чернышевой".

Очень сложно найти хоть одного липчанина, который не оценил бы по достоинству мясную продукцию от МПК "Чернышевой". Качество и вкус без очередей и долгих поездок: не об этом ли мечтаем в праздничной суматохе?

Так, накануне новогодних праздников здесь выпустили на прилавки ароматные деликатесы: ребрышки пикантные с перцем, шейку боярскую и буженину, рульку в смеси перцев без кости, грудинку натурального копчения в дровяных печах. Ароматные новинки приятно разнообразят новогодний и рождественский стол. Для повседневного стола представлен большой ряд полуфабрикатов и мясных изделий — вареники с творогом, а также с картошкой и грибами, блинчики с мясом и с курицей, котлеты домашние, котлеты куриные, ленивые голубцы и кавказские хинкали, также закуска деревенская и крестьянская ливерная колбаса. Полуфабрикаты смогут расширить меню горячими блюдами после новогодних салатов и холодных закусок и сэкономят время, проведенное у плиты, для тихих или активных зимних развлечений.







И все это многообразие вкуса доступно не только в Липецке и Липецкой области, но и в других крупных городах! Это ли не признание отменного качества?



Вместе с мясной продукцией «МПК Чернышевой» предлагает к праздничному столу продукцию собственной кулинарии. Так, любителей сладкого порадуют бисквитные, медовые и слоеные торты. Ценителям шоколада придется по вкусу классическая «Прага», «Наполеон» выпускается сразу в двух вариантах – со сливочным кремом и с кремом с добавлением смородины. Нежный «Медовик» буквально тает во рту. Есть свои поклонники у десерта «Тирамису» и макового торта. Готовые торты можно приобрести в фирменных торговых точках – или заказать к нужной дате торт любого выпускаемого вида и любого веса. Так же наши мастера готовы приготовить заказной торт, по любому вашему эскизу. Кроме кондитерских изделий компания выпускает большой ассортимент хлебобулочных изделий, ассортимент которых постоянно растет. Одна из новинок придется по душе поклонникам здорового образа жизни: бездрожжевые, безглютеновые булочки на основе тапиоки избавят от беспокойства о фигуре – они прекрасно подойдут тем, кто контролирует свой вес. А круассаны на натуральном сливочном масле позволят ощутить вкус парижского завтрака.







«От всей души поздравляем наших покупателей с Новым годом и Рождеством и хотим сказать им спасибо за то, что они сохраняют верность нашей продукции, ценят ее. Со своей стороны обещаем радовать вас новыми предложениями и акциями. Желаем теплоты, добра и счастья вашей семье!»



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