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Липчанин попался на грабеже в Воронеже

2 323
#Грабеж
Липчанин попался на грабеже в Воронеже
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Воронежу обратился 43-летний местный житель. В заявлении потерпевший указал, что на улице Иркутская на него напал неизвестный и похитил имеющуюся при нем заработную плату в сумме 18 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что 24 декабря в одном из кафе Левобережного района заявитель распивал спиртные напитки в компании ранее незнакомых мужчин. Около пяти часов утра потерпевший отправился домой. По дороге его догнал один из новых знакомых, толкнул и, из выпавшей из рук сумки, выхватил денежные купюры. С похищенным злоумышленник скрылся.

В рамках проведенных оперативных мероприятий, сотрудниками полиции был установлен и задержан предполагаемый участник преступления. В отделе полиции ранее судимый за имущественные преступления 18-летний житель Липецкой области дал признательные показания.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Санкцией  статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
2 323
#Грабеж

Комментарии (2)

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гость

12 минут назад
Нонка, дебилка угомонись!
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Нонка

сегодня, 17:08
До 4-х лет и все! Не интересно -пей в своём кругу и ни гу-гу!
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